Primer desencuentro Gobierno-Congreso

Se acabó el discurso terso para el gobernador en la Legislatura local. Aunque los coordinadores del PRI, del PVEM y hasta del PES trataron de “suavizar” los ánimos, al tricolor ya le fue imposible hacer como que no pasa nada y como que todo está resuelto y bajo control en materia de desapariciones en la entidad. Al Verde parece no disgustarle la posibilidad de seguir como “aliado” del gobernador. Y al priista Miguel Sámano, de plano y bajita la mano, lo tacharon de mentiroso. A Del Mazo no le quedará más remedio que atender los problemas, aunque lo ideal es que resuelva. Por ahora, es una lástima que reconociera la necesidad de reunirse con los colectivos, después de que Morena le ganara la nota. Es el comienzo, a ver cómo se pone en la glosa y la discusión del presupuesto.