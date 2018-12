Proliferan sin control estacionamientos irregulares en Valle de Toluca

El incremento del aforo vehicular en el último año, ha generado la aparición de estacionamientos irregulares en el Valle de Toluca desde patios caseros, talleres, lotes y jardines, que no garantizan la seguridad de los vehículos y que representan una competencia desleal para el sector establecido.

Abelardo Rescala, presidente de la Unión de estacionamientos Del Valle de Toluca, indicó que este escenario significará que cierren el año con mínimas ganancias pues estos espacios, dice, se han elevado un 50 por ciento durante el 2018 en el Estado de México.

En este sentido hizo un llamado para que se lleve un mayor registro, al advertir que estos espacios concentran mayor número de quejas y sanciones.

“Es donde vienen los reclamos de los usuarios que algo le pasó en el estacionamiento, que no me respondieron, que fue muy caro qué fue lo otro, pues es porque caen en estos lugares que no están supervisados y vigilados, que no están ofreciendo cierta cordialidad como bien mencionas hay casas, hay talleres, hay patios de las casas”.

Destacó que otro de los males es el incremento de personas que se contratan como supuestos cuidadores en la vía pública, los famosos “viene viene”, que además toman el espacio público para lucrar con él y no garantizan la seguridad de los vehículos, estos concentrados en zonas de bares y restaurantes además del estadio Nemesio Diez, considerado como un foco rojo

“Inclusive la calle es un modo de venderla pese a que está en el bando municipal que no se puede comercializar”.

Llamó a dignificar el sector demandando mayores controles de la autoridad en este tipo de estacionamientos

“Hemos iniciado una lucha con los municipios del Valle de Toluca para que precisamente se identifiquen en las zonas y muchas áreas correspondientes, hay las ferias en los mercados en lugares que de repente nacen o inician por la feria de la parroquia o la festividad de la colonia y de repente surge estos estacionamientos eventuales”.