Pronunciamiento de Gobierno sobre destitución de alcalde Doro, pide PT

En el transcurso de la semana próxima el Partido del Trabajo (PT) solicitará al gobernador Alfredo Del Mazo pronunciarse sobre la solicitud de revocación de mandato del alcalde de Almoloya de Juárez, Luis Maya Doro, y en caso de no existir posición promoverá desde la Legislatura local la separación del cargo, según lo anticipó su dirigente Norberto Morales. “Vamos a solicitar que el gobernador se pronuncie sobre la solicitud para separar del cargo al alcalde, pues tiene esa obligación”, dijo.

Desde el punto de vista del petista, al tomar protesta al décimo regidor propietario, Fermín Romero, fue resarcida parcialmente la falta, “pero el procedimiento (de revocación de mandato) debe seguir una línea paralela porque hubo violación a la ley”.

De no pronunciarse, adelantó que el PT, hará efectiva la negativa ficta, en el sentido de solicitar directamente, vía su grupo parlamentario, al Poder Legislativo iniciar directamente el procedimiento de revocación de mandato, pues para entonces habrán transcurrido los 15 días hábiles contados a partir de la solicitud planteada al mandatario estatal requeridos para hacer efectiva la negativa.

“También demandaremos explicación del contralor del Poder Legislativo, Victorino Barrios, sobre las razones por las que no ha procedido, si tenía todos los elementos para hacerlo. Hay una omisión; deben aplicarse los correctivos necesarios y la ley al margen de filiaciones políticas”, dijo.

Morales Poblette aclaró, sin embargo, que lo anterior no significa que el PT meterá las manos al fuego por el regidor desde el punto de vista personal (en alusión a la sentencia por uso de arma de fuego que se emitió en su contra), pues en ese caso, si cometió alguna falta, deberá responsabilizarse también personalmente.

“Si hay un procedimiento personal, así deberá ser resuelto, solo defendimos el derecho político de mi compañero. No estamos defendiendo cuestiones de carácter personal, no nos asumimos como defensores en caso de que se haya violentado la ley, hay un estado de derecho, solo apelamos a la ley electoral”, dijo.

No obstante, el líder petista rechazó que por esa sentencia Romero Valdés deba dejar su cargo público, aunque si en última instancia así se determina, el fallo tendrá que acatarse, “pero estamos muy tranquilos”.

Finalmente, Norberto Morales calificó como mera presunción que el cabildo de Almoloya de Juárez considere que el edil se pueda conducir de manera violenta en su encomienda.

Veneranda Mendoza