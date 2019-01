Protocolo para atender violencia política de género: Uribe

Tras considerar que el marco jurídico vigente aún es insuficiente, el grupo parlamentario de Morena en la Legislatura local propuso crear un protocolo de atención a la violencia política contra las mujeres e integró el “Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México” que busca fortalecer la participación igualitaria y garantizar cargos públicos de toma de decisiones. La diputada Mariana Uribe, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, confió en que, por el momento, un “Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres” permitirá subsanar la ausencia de un marco normativo integral.

Esta comisión también instaló la mesa de trabajo del foro “Hacia una protección integral de los derechos políticos-electorales de las mujeres en el Estado de México”, donde la morenista precisó que el “Observatorio de Participación Política de las Mujeres” busca promover y fortalecer la participación de las mujeres en espacios públicos.

Uribe Bernal apuntó que “para lograr la paridad de género y la igualdad sustantiva, como una condición necesaria para reforzar la democracia, se debe facilitar la incorporación de las mujeres a espacios de toma de decisiones en el ámbito político estatal y municipal”.

“No basta con ceder espacios de representación popular; en un verdadero Estado democrático y participativo, es necesario generar condiciones de igualdad para que las mujeres puedan acceder a la toma de decisiones en los cargos públicos y privados”, dijo.

El Observatorio de participación política tendrá “la finalidad de estrechar vínculos y conocer propuestas que desde la perspectiva institucional puedan incorporarse a la agenda legislativa, en materia de equidad y género para impulsar y garantizar la protección de los derechos político-electorales de las mujeres en el territorio mexiquense”.

La legisladora aclaró que los derechos políticos de las mujeres no solo implican el derecho a votar y ser votada, sino también la realización plena del derecho a la igualdad de las mujeres. En una democracia representativa, dijo, ningún sector de la población debe ser excluido. El principio de legitimidad democrática, prosiguió, exige la plena participación y el liderazgo de las mujeres para alcanzar el máximo desarrollo social.

“La inclusión de las mujeres en la toma de decisiones aumenta la factibilidad de soluciones a los problemas de la comunidad”, planteó.

Uribe recordó que la reforma al artículo 41 constitucional que establece la obligación de los partidos de garantizar la paridad de género en las candidaturas de legisladores; federal y local, permitió una participación equilibrada de mujeres y hombres en el proceso electoral 2017-2018, de tal manera que “por primera vez en su historia el Congreso de la Unión y el Congreso local tienen una representación equitativa.”

No obstante, alertó, resulta insuficiente para “garantizar el desarrollo pleno de las mujeres en todos los ámbitos.”

Por su parte, las priistas Mercedes Colín y Maribel Martínez Altamirano convocaron a unir esfuerzos para eliminar la violencia política contra las mujeres.

Colín Guadarrama aseguró que la Organización de las Naciones Unidas, a través de ONU Mujeres, reconoce al Estado de México como la entidad que ha cumplido con la mayoría de la armonización legislativa; y si bien aún hay pendientes, es necesario unir esfuerzos para hacerle frente a dicho delito.

Hizo un llamado al Instituto Electoral (IEEM) y al Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) a estar pendientes de la renovación de delegados en los ayuntamientos con el objetivo de que no sucedan casos de violación a los derechos políticos electorales.

“Podemos generar una adecuada coordinación con los municipios y sensibilizar a las presidentas y presidentes para atender este fenómeno y que hagan uso de manera responsable del presupuesto que se les asignó para fortalecer los mecanismos de acción”.

Veneranda Mendoza