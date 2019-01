PT miente, no hay denuncia contra alcalde de Almoloya

El contralor del Poder Legislativo del Estado de México, Victorino Barrios Dávalos, informó que hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia formal hacia el alcalde de Almoloya de Juárez, Luis Maya Doro, ante su negativa de tomar protesta al regidor del PT; sin embargo advierte de mantener esta postura podría haber sanciones.

Señaló que se ha hecho de conocimiento de esta instancia la situación que guarda el cabildo local en el que no se ha tomado protesta al décimo regidor, Fermín Romero Valdés por lo que ya han solicitado un informe detallado del ejercicio del cabildo.

“Formalmente una denuncia no la ha hecho ni el décimo regidor propietario ni ninguna otra persona, no se ha abierto ningún expediente; sin embargo si nos han venido a ver en no menos de unas cinco ocasiones”

Advirtió al edil Maya Doro que no tiene facultades para negar la toma de protesta por lo que se expone a ser amonestado y sancionado con la suspensión del ayuntamiento,

“La primera sanción no solo el alcalde, no solo el alcalde sino miembros del ayuntamiento, síndico y regidores que estuvieran violando la norma se puede hacer acreedor a una amonestación y determinaríamos si es una causa grave o no… si es grave revisaríamos el expediente pues podríamos poner una sanción de amonestación si reincidieran en el asunto tendríamos que suspender al ayuntamiento”.

Detalló que será el Tribunal Electoral del Estado de México la instancia que determinará la procedencia de este caso al señalar que el regidor afectado ya ha levantado una denuncia para la defensa de sus derechos político electorales. De igual forma los magistrados de esta instancia podrían dictaminar acorde a su falta si se le revoca el cargo por su violación a la ley.

Al calificar la postura del edil como una conducta grave, aseguró que en la historia moderna del Estado de México no se tenía registro de un caso similar.

“Yo llevo 15 años y no lo había visto, lo vi en las películas, por ejemplo en la Ley de Herodes donde dice este es mi regidor y punto y aquí hago lo que quiero pero no”

Pese que el regidor electo del PT, Fermín Romero Valdés, es investigado por disparo de arma de fuego, sentenció que la autoridad municipal no tiene facultades para sancionar en la materia.

Eleazar Barajas