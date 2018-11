Que alcaldes paguen laudos y destituir a presidente de TECA

Veneranda Mendoza Herrera

La Legislatura mexiquense demandó al gobernador Alfredo del Mazo cumplir y hacer cumplir la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, con la finalidad de que antes de que los actuales ayuntamientos concluyan sus trienios salden los adeudos por laudos laborales pendientes.

A propuesta de los diputados Luis Antonio Guadarrama Sánchez y Emiliano Aguirre Cruz, presidente y secretario de la Comisión parlamentaria del Trabajo, respectivamente, además se llamó al mandatario mexiquense a aplicar las sanciones correspondientes a los funcionarios públicos que no hayan cumplido con el mandato establecido en el artículo 98 fracción 6 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios hasta antes de su última reforma realizada en agosto pasado.

De igual manera, le pide separar del cargo al actual presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, Gerardo Becker, “por el incumplimiento evidente de las responsabilidades que la ley le exige”.

En contra del punto de acuerdo votaron 19 diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), con la ausencia de los diputados del sol azteca (PRD) y avalado con 53 sufragios del resto de los grupos parlamentarios.

Guadarrama Sánchez recordó que el 14 de noviembre la Comisión a su cargo sostuvo reunión con Becker Ania, quien de manera genérica les indicó que existen más de 17 mil juicios laborales pendientes por ejecutar por un monto global superior a los 7 mil millones de pesos: 5 mil millones en los municipios; de manera pública, el funcionario se comprometió a desglosar la información por municipio, laudo y monto en un lapso de 8 días, sin que a la fecha haya cumplido.

“No queremos pensar que hay falta voluntad o que tratan de ocultarnos algo”, dijo, tras recordar que en agosto pasado la Legislatura saliente de mayoría priista reformó esta norma con el propósito de afectar a las nuevas administraciones municipales, pero no para garantizar justicia a los trabajadores afectados.

“Fue una decisión perversa para presionar a más de 50 administraciones que serán gobernadas por los partidos integrantes de la coalición Juntos Haremos Historia y que actualmente gobierna el PRI, entre ellas Toluca, Ecatepec, Tlalnepantla, Metepec, Nicolás Romero, Chalco, Atizapán de Zaragoza, Coacalco y Atlacomulco”, señaló.

El legislador petista cuestionó por qué estas autoridades no actuaron antes y permitieron negligentemente que número y monto de laudos adquirieran dimensiones descomunales.

“Por qué los alcaldes, el presidente del Tribunal y el gobernador negaron el estado de derecho en perjuicio de los trabajadores y en riesgo del quebranto financiero de las haciendas municipales, fueron omisas en el mandato de la Ley del Trabajo sobre las obligaciones de las instituciones públicas establecidas hasta antes de la reforma”, preguntó.