Que gobernador no sea quien declare activación de seguro contra desempleo

Las Comisiones Unidas de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, y de Desarrollo y Apoyo Social de la Legislatura mexiquense acordaron involucrar al Gobierno estatal en el análisis de la iniciativa petista sobre Seguro de Desempleo que plantea no sea el gobernador quien declare la contingencia laboral para activarlo.



La iniciativa de reforma además prevé garantizar la viabilidad presupuestal de este beneficio al destinársele al menos 0.5 % del Presupuesto de Egresos 2019, establecer dos periodos de seis meses para su ampliación —de enero a junio y de julio a diciembre— con la posibilidad de ratificación, y que el apoyo económico para quienes perdieron su empleo sea equivalente a un salario mínimo mensual durante seis meses.



El petista Luis Antonio Guadarrama, presidente de la Comisión del Trabajo y autor de la iniciativa, consideró necesario involucrar a la Secretaría de Finanzas para trabajar en el origen del presupuesto para la aplicación de la ley.



El panista Edgar Olvera destacó la necesidad de contar con más información de otras áreas y comisiones para el análisis de la ley, de definir claramente el uso de la palabra “contingencia” y que se analice de qué partida se tomarán los recursos para la aplicación del seguro de desempleo, con el que se dijo a favor.



La morenista Beatriz García indicó que también se deben considerar los criterios para catalogar a quien puede considerarse “desempleado”, con la finalidad de que no se confunda con el comercio informal; dijo que tampoco pueden perderse de vista los programas federales del nuevo gobierno y es necesario dialogar con el sector empresarial para conocer cómo se pueden generar más empleos de calidad.



El priista Miguel Sámano aseguró que su bancada está en favor de toda iniciativa que beneficie a la sociedad, pero se pronunció por el análisis corresponsable, detallado, objetivo y especializado con otras comisiones y áreas responsables de las Secretarías de Finanzas y Desarrollo Económico para contar con más elementos y tomar una determinación al respecto.



Su correligionaria Mercedes Colín aclaró que las condiciones de la entidad no responden a las planteadas para una ley creada en 2011; de entrada, dijo, la población mexiquense se ha incrementado, y es necesario hacer énfasis en el fomento al empleo y el combate a la informalidad.



La también morenista Mariana Uribe consideró que la propuesta de Ley tiene imprecisiones, pero se pronunció en favor de que la contingencia laboral no sea declarada por el gobernador; porque se revisen los criterios y mecanismos para saber cuándo se debe emitir la declaratoria, y se dijo abierta al diálogo para analizar el origen presupuestal para su puesta en marcha.



Su correligionaria Rosario Elizalde se dijo en favor de la iniciativa, siempre y cuando se cree un fondo de desempleo manejado por personas confiables y se propicien oportunidades laborales en la entidad. Además indicó que falta detallar cuándo aplicará la contingencia laboral.



El panista José Antonio García consideró prudente dar seguimiento al seguro de desempleo y determinar el origen de los recursos. Su correligionaria Karla Fiesco destacó la necesidad de subsanar las imprecisiones de la propuesta y de discutir el origen de sus recursos.



La pesedista Lourdes Garay reconoció la necesidad de reformas de fondo, manifestó sus dudas sobre la contingencia laboral, y cuestionó en qué se aplicaron los recursos del seguro de desempleo si ya existía.

Veneranda Mendoza Herrera