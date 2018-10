Que haya diálogo formal de gobierno con víctimas y no sea solo argucia mediática

El anuncio del Gobierno mexiquense sobre un próximo encuentro con instituciones vinculadas a la búsqueda de desaparecidos, realizado al mismo tiempo en que Morena exhortaba al gobernador a atender a las víctimas, fue una argucia mediática para tapar el sol con un dedo, advirtió Azucena Cisneros, presidenta de la Mesa Directiva en la LX Legislatura Local.

La morenista indicó que la información gubernamental fue una respuesta a la presión ejercida por su grupo parlamentario, pues resulta increíble que durante todo un año, aún sabiendo que la violencia de género es uno de los problemas más graves de la entidad, el gobernador Alfredo Del Mazo no se haya interesado en recibir a las familias afectadas.

“Fue un punto de acuerdo de Morena. El PRI, evidentemente, lo que hizo -porque no le quedó de otra- fue decir que había esa posibilidad de diálogo, pero no se ha concretado porque no hay fecha ni lugar, sólo salieron al paso sobre una demanda y una realidad que no se puede seguir tapando con un dedo”, dijo.

La diputada lamentó el desinterés de la administración estatal en atender a las víctimas, que se puede medir en un año de la administración, pues en ese plazo el mandatario mexiquense no ha recibido a un solo colectivo, a un solo grupo de mujeres o madres afectadas.

“(En el anuncio de Gobierno) No hay casualidades, es muy importante que se aclare; es una argucia mediática para tapar el sol con un dedo, no han entendido que lo que necesitamos en el Estado de México es que las autoridades tengan capacidad, compromiso y resolución. No han entendido el clamor de justicia de la gente y no la pueden seguir engañando”, destacó.

Cisneros Coss reiteró que el anuncio gubernamental es resultado del exhorto de Morena, pues previo a presentar el punto de acuerdo ante el pleno, los priistas supieron que todos los partidos, por unanimidad, se sumarían.

“No fue casualidad, fue estrategia y argucia mediática; la mesa la pudieron hacer desde los primeros cien días de gobierno porque se tenía claro que los feminicidios son un problema grave”, insistió.

Una estrategia similar, ejemplificó la diputada, ocurrió durante la administración de Eruviel Ávila, que al verse rebasada por los feminicidios trató de adelantarse con la declaratoria de Alerta por Violencia de Género (AVG).

No obstante, aclaró, Morena no se prestará a solapar prácticas de las que la gente ya está cansada.

Por eso, demandó que, de concretarse el acercamiento anunciado por el gobernador, no se inviten colectivos “a modo”, solo para la foto: “si ya mostraron disposición, a partir del exhorto de Morena, que muestren voluntad total y plena”.

Finalmente, indicó que en días próximos los legisladores sí celebrarán un acercamiento en el recinto parlamentario con los colectivos contra la desaparición, en busca de soluciones.

Veneranda Mendoza Herrera