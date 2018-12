Que Poder Judicial de paso al frente en tema de salarios: YP

La presidenta nacional del partido Morena, Yeidckol Polevnsky, llamó a jueces y magistrados del poder Judicial a dar un paso al frente con relación a la ley de remuneración de salarios de servidores públicos en busca de que acepten la política de austeridad que impulsa el nuevo gobierno federal.

“Esto es algo que la ciudadanía está pidiendo, la ciudadanía quiere que haya salarios más justos y no como lo dice Andrés Manuel no es justo tener gobierno rico con pueblo pobre”. En visita en Toluca estableció que no se trata de intereses políticos de ningún tipo, sino una demanda de la ciudadanía que establece que ningún funcionario debe ganar más que el presidente; esto al reconocer que derivado del amparo que promovieron integrantes de este poder el presupuesto 2019 debió plantearse con los mismos altos márgenes para los jueces.

“Pueden meter amparos, creo que es un tema que se va a tener que revisar…un amparo tiene su validez pero dime nada más quien va aguantar la presión de la ciudadanía encima acusando a esa gente que no tiene sensibilidad para disminuir sus salarios para que el dinero alcance para poder darle mayores beneficios a la ciudadanía”.

Reprobó la actitud de los jueces y magistrados al salir a reclamar la defensa de sus salarios que dijo no corresponden a la realidad económica del país, así como la postura del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano en defender los salarios del Poder Judicial, cuando dice, nunca defendieron el salario de los trabajadores.

“Es algo deseable que sean ellos mismos los que hagan propuestas sobre cuál es la mejor opción yo creo que estamos en dos extremos, un presidente que es súper austero que está ganando el 40 por ciento de lo que ganaba el presidente anterior y un poder Judicial con salarios más altos que en otros países, ni países ricos tienen estos salarios”.

Rechazó la información que se ha hecho pública en redes sociales referente a que el presidente Andrés Manuel López Obrador recibirá un bono y aguinaldo de fin de año por 314 mil pesos.

“Es es imposible debe haber un error no es viable que sea de 300 mil pesos, cómo con un salario de 108 mil pesos, cómo le van a dar un aguinaldo de 300 si estamos revisando hasta de los Diputados y senadores”, finalizó.

Eleazar Barajas