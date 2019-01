¿Qué tal se lleva el sexo con la marihuana? ‘Spoiler’: mejor que con el alcohol

La relación del uso de marihuana y su efecto en el sexo, no ha sido un tema tratado exhaustivamente en la literatura científica, por ello, investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford en California (EE.UU.) se pusieron manos a la obra para crear el primer gran estudio sobre la materia, y sus datos revelan contundentemente que el consumo regular de cannabis puede aumentar el deseo sexual.

En investigaciones anteriores, los experimentos con ratas descubrieron que el compuesto activo de la marihuana genera fluctuaciones en el deseo sexual, pero estudios más recientes sugieren que los endocannabinoides aumentan la excitación sexual en las mujeres, y que la droga mejora la experiencia sexual tanto para hombres como para mujeres. El nuevo trabajo, publicado en la revista The Journal of Sexual Medicine, concluye que las personas que consumen marihuana tienen un 20% más de sexo que las que no, y que esto le afecta por igual a ellas y a ellos.

Más de 50.000 personas

Con el fin de obtener una mejor comprensión del impacto de la marihuana en los asuntos de alcoba, los expertos examinaron los datos de la Encuesta Nacional de Crecimiento Familiar, una investigación a gran escala llevada a cabo por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) sobre fertilidad, maternidad, vida familiar, matrimonio, divorcio y hombres y la salud de la mujer. 28.176 mujeres heterosexuales y 22.943 hombres heterosexuales, de entre 25 y 45 años, fueron interrogados acerca de la frecuencia de sus relaciones sexuales en las últimas 4 semanas, y de cuántas veces habían consumido la droga en los últimos 12 meses.

Además, se incluyeron datos que se habían recopilado desde 2002 y ajustaron los posibles factores de confusión como el consumo de otras drogas como la cocaína o el alcohol. Entre sus conclusiones, encontraron que las mujeres que se abstuvieron de consumir marihuana en el último año informaron haber tenido relaciones sexuales seis veces, de media, en las últimas 4 semanas, mientras que para las usuarias de marihuana, este número fue de unas siete veces.

En total, el 24,5% de los hombres y el 14,5% de las mujeres afirmaron haber consumido marihuana en los últimos 12 meses. Los expertos notaron una asociación entre la frecuencia con que las personas fumaban marihuana y la frecuencia con la que tenían relaciones sexuales.

Sin embargo, el alcohol no tiene una relación con el sexo tan satisfactoria. En contra de la idea general, las copas no te excitan, lo que sí hacen es anular las respuestas negativas que podrían darse en estado de sobriedad. Un estudio publicado en la revista Psychopharmacology concluyó que el alcohol facilita la visualización de imágenes sexuales, en consonancia con la desinhibición, pero en realidad, aunque aumenta la receptividad y los participantes sentían más empatía y comprensión por el prójimo, definitivamente no incrementa la excitación sexual.

Beatriz de Vera

