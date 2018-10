¿Quién es El Señor del Huachicol en Toluca?

El huachicoleo en la zona norte de Toluca se ha convertido en una actividad protegida, para muestra un botón: en los últimos tres meses, al menos tres incidentes por fracturas en los ductos de la zona de San Cristóbal Huichochitlán se han presentado, el más reciente esta semana, mismo que dejó como resultado pozos de agua contaminados. El problema es que no se habla de detenidos, y las autoridades locales y estatales se excusan en que a ellos no les corresponde. Se sabe dónde está el problema, seguramente también quién está detrás, y por lo mismo, no se va a solucionar en el corto plazo.