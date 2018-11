En las últimas semanas, la secretaria de Seguridad, Maribel Cervantes, se ha convertido en blanco de ataques mediáticos, gestados por los intereses de mandos que tienen años en la corporación. Este miércoles, apenas 40 policías se manifestaron pretendiendo representar a más de 13 mil. ¿Quién no quiere a Maribel?

La seguridad es una tema nacional, no privativo del municipio de Metepec, así respondió el todavía alcalde de la demarcación David López al ser cuestionado sobre las mantas que han aparecido en barrios populares de su municipio como Infonavit San Francisco, La Pila y La Pilita (en donde los vecinos amenazan con linchar a cualquier ladrón que sea sorprendido). Tan seguro está de los resultados que dio su gobierno en seguridad que se le olvida que el compromiso de que su Dirección de Seguridad Municipal fuera acreditada por organismos internacionales… terminó por no cumplirse. Y es que después de la elección del 1º de julio y que la derrota tocó la puerta de López en Metepec, fue evidente que tiró la toalla en los temas del municipio que antes impulsó. Realmente los dejó en la congeladora, el que más le pegó a la gente fue el de la seguridad que en los últimos seis meses se recrudeció, hoy piden atención pues no solo es el cristalazo sino la desaparición de personas, éste será el reto para Gaby Gamboa.