Quitar a gobernador facultad de nombrar notarios para evitar “amiguismo”

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) promovió una reforma a los artículos 13, último párrafo, y 14 de la Ley del Notariado para eliminar la facultad del gobernador de nombrar fedatarios provisionales sin que cumplan los requisitos previstos para todo aspirante.



Lo anterior, tras la molestia ocasionada con las 12 designaciones realizadas por el exgobernador Eruviel Ávila el 14 de julio de 2017, de personajes que eran sus amigos o aliados pero incumplían los requisitos del artículo 11 de la misma norma.



Entre los designados, se encuentran Erasto Martínez, amigo y colaborador cercano del entonces mandatario; Mario Alfredo Jaramillo Manzur, sobrino del otrora secretario general de Gobierno, José Manzur.



Además, Lorena Gárate Mejía, hija de Francisco Gárate, ex representante del PAN ante el INE; Luz María Angélica Alatorre Carbajal, esposa del entonces diputado federal panista Ulises Ramírez; y Omar Martínez Vargas, hermano de Octavio, entonces secretario de Asuntos Electorales de la dirigencia nacional del PRD.



También Ricardo Giovanni Arredondo Lino, sobrino del secretario particular del presidente Enrique Peña, Erwin Lino; Beatriz Mercedes Corona Mercado, hija del secretario auxiliar de Presidencia, Jorge Corona Méndez; Héctor Javier Astudillo Calvo, hijo del gobernador priista de Guerrero; y Gustavo Fernández Sauri, ex subdirector de Asistencia Alimentaria en Veracruz durante la gestión de Javier Duarte y la presidencia de Karime Macías en el DIF, después coordinador de asesores en la Consejería Jurídica de Presidencia.



De igual manera fueron nombrados Francisco Xavier Borrego Hinojosa, vicepresidente jurídico de Grupo Salinas; Marcelo Rossetto Armida, ex director jurídico de la empresa ICA; y Alejandro Agundis Arias, ex dirigente estatal y ex diputado del Partido Verde, hermano de Francisco -coordinador parlamentario del PVEM en la Legislatura mexiquense-.



“Las facultades del gobernador para nombrar a notarios son una acción cuestionada reiteradamente como ejercicio inequitativo y desigual para los aspirantes que se han formado en el sistema de evaluación para aspirar al cargo”, indicó la diputada Aracely Casasola, quien presentó la propuesta.



Los nombramientos, rememoró, provocaron polémica intensa y malestar entre los aspirantes a notario que sí cumplieron con todos los requisitos.



Los afectados, entablaron diversos amparos, uno de ellos el indirecto 1202/2017, y el 29 de mayo de 2018 el titular del juzgado cuarto de distrito en materias de amparo y juicios federales concedió la protección de la justicia al recurrente.



Casasola Salazar recordó que la reforma que eliminó esos candados data del 6 de septiembre de 2016. Antes de esa fecha, refirió, la ley establecía un procedimiento puntual para la designación de notarios y contemplaba como requisitos necesarios ser licenciado en derecho, tener experiencia, realizar prácticas notariales, exámenes y concursos, tras lo que se obtenía constancia de aspirante que a su vez permitía participar en exámenes de oposición.



La modificación, consideró, viola el derecho de igualdad, la libertad de trabajo y el derecho de acceder a cargos públicos.



En tanto, indicó, la propuesta del PRD plantea “acabar con esa práctica inequitativa y discrecional de pagar favores políticos a personas sin conocimientos ni méritos”.



De esta manera, añadió, se elimina la distinción injustificada y desproporcionada entre un grupo de personas que deben cumplir con los requisitos y otro grupo que elige libremente el gobernador a quienes se exime a cumplir las exigencias de la ley.



La propuesta fue remitida a las comisiones unidas para su análisis y posterior dictamen.

Veneranda Mendoza Herrera