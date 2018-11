Reactivan protestas contra reforma de Issemym; Exigen derogarla

Servidores públicos y pensionados del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios se manifestaron este lunes por calles de Toluca para demandar la abrogación de la ley de seguridad social y pensiones del ISSEMYM, al reiterar que pone en peligro el retiro de los trabajadores.



A unos días de que entre en vigor la nueva ley, el próximo primero de enero, indicaron que es urgente una posición enérgica de la nueva legislatura en el rechazo de la misma, a partir de la figura de las afores, el copago de servicios, suspensión de derechos y restricción en tratamientos médicos, advierten el daño más fuerte será para las familias de los trabajadores y los futuros servidores públicos.



“Lo que nosotros queremos es la abrogación de esta, no estamos en contra de que se forme una que genere beneficios hacia nosotros mismos o los pensionados, no estamos en contra de que se nos imponga como en el 2002, una que no solo nos afecta sino que lesiona a todos los servidores públicos pero sobre todo a nuestras familias”, dijo Yolanda Zepeda, trabajadora universitaria



El contingente de al menos 50 personas llegó hasta las puertas de la Legislatura local para demandar al grupo parlamentario de Morena que dé los pasos necesarios a fin de dar marcha atrás a la norma.



Reprocharon la situación financiera del instituto frente a las retenciones puntuales a todos los trabajadores en sus talones de pago.



¿Dónde van a parar estas retenciones?, ni nosotros sabemos porque nosotros siempre hemos actuado de buena fe nosotros tenemos solo nuestro talón de cheque, expresaron.

