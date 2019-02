Rebelión en Sinfónica por despido de tres artistas; Fuerte reclamo a Cultura

Músicos de la Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM) estallaron en contra de la Secretaría de Cultura luego de que tres mujeres fueran despedidas, calificaron, de manera injustificada, este miércoles.

Como una muestra de solidaridad, sus compañeros de la orquesta se manifestaron frente a la Sala Felipe Villanueva con pancartas en mano para exigir una explicación sobre el despido.

Las integrantes cesadas de la Orquesta Sinfónica son Virya Quesada, fagotista principal; Sahara Murcio, chelista; y Alicia Olvera, violinista.

De acuerdo con el testimonio de las afectadas, el martes 12 de febrero, el jefe de personal de la Orquesta les informó que estaban citadas en las oficinas de la Secretaría de Cultura el miércoles 13; una vez que asistieron, se resguardó su teléfono celular, para notificarles que su ciclo como trabajador del Estado había concluido.

Al respecto, Sahara Murcio, una de las afectadas, añadió que también se le ofreció que si en ese momento firmaba su renuncia, se le daría un mes más de sueldos, es decir, su baja se daría a partir del 15 de marzo, sin dar más detalles de dicha decisión.

Por su parte, el director de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, Rodrigo Macías, señaló que los cambios son necesarios e importantes con tal de fortalecer a la institución y alcanzar la excelencia artística de la orquesta, lo que necesita compromiso con el proyecto. “Estos son ajustes que se están realizando que no comparten algunos compañeros, nosotros les hacemos un llamado muy respetuoso, una invitación a que se regresen a sus labores, esta es una situación que ocurre y nosotros pensamos en el beneficio de la orquesta”.

Destacó que en el caso de Alicia Olvera, se le fue solicitada una audición y no la pasó ya que no cuenta con el nivel musical para estar en una orquesta como la OSEM.

En el caso de Sahara Mucio y Virya Quesada, lamentó que no comparten el proyecto artístico de la institución.

“No hay más nada que decir. Tenemos compromisos importantes. No se trata de una cuestión de género, en la orquesta hay mujeres y hombres, hemos defendido siempre la igualdad, tan es así que tenemos a una mujer dirigiendo la Orquesta Mexiquense, así como otras que desempeñan su trabajo de manera ejemplar”.

Señaló que la renuencia a los cambios es normal, lo que se ve reflejado en todas las áreas y niveles, por lo que nadie está exento de un despido.

“Se fue haciendo un diagnóstico, tengo un año al frente de esta orquesta, a partir de eso se tiene que ir perfilando un equipo hacia la nueva dirección, los cambios son importantes, no siempre son compartidos por todos pero es algo que se tiene que hacer”, finalizó.