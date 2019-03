Rechaza Legislatura emitir exhorto para defender a estancias infantiles

Por mayoría de votos de los grupos parlamentarios de Morena, el Partido del Trabajo (PT), Encuentro Social (PES) los independientes, la Legislatura mexiquense rechazó llamar al presidente Andrés Manuel López Obrador a replantear las Reglas de Operación del programa de apoyo a madres trabajadoras que deja fuera de funcionamiento a las estancias infantiles.

Los diputados panistas lamentaron el rechazo a su punto de acuerdo que tenía como finalidad “garantizar el adecuado funcionamiento, supervisión y auditoría de las estancias infantiles”, proteger el principio constitucional del Interés Superior del Menor y otorgar el servicio de guardería a las madres trabajadoras del Estado de México.

Durante la promoción de la propuesta, los panistas se apostaron al frente del salón de plenos con pancartas en favor de la continuidad del programa Estancias Infantiles.

El diputado Reneé Rodríguez recordó que el pasado 28 de febrero el Gobierno Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación la implementación del programa “Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019” que sustituye al de Estancias Infantiles.

“Este programa no obedece a una realidad y necesidad que existe y deja de atender las demandas del pueblo; se emitió al vapor, sin un análisis sistematizado”, pues perjudica a los menores que no van a recibir el cuidado de lugares especializados, a las madres y padres que no saben dónde dejarán a sus hijos mientras trabajan o desarrollan sus actividades, y a los más de 9 mil trabajadores de las estancias infantiles en la entidad.

Las reglas de operación del nuevo programa, consideró, no dan certeza sobre la transferencia de los recursos, y tarde o temprano los trabajadores del estado ya no podrán contar con este apoyo porque una de las condiciones para la nueva afiliación es con una carta de no afiliación al IMSS, ISSSTE o cualquier sistema de seguridad social.

Tampoco hay lineamientos para supervisar el buen funcionamiento de las estancias, por lo que todo el avance en la profesionalización del servicio se puede perder.

“Este programa surgió como respuesta a la necesidad de madres solteras que trabajan, buscan empleo o estudian, y a padres solos al cuidado de hijos de entre 1 y 3 años 11 meses de edad. En el caso de niñas o niños con alguna discapacidad, pueden estar hasta los 5 años 11 meses”.

Anuar Azar, coordinador de los panistas, recordó que este programa cuenta con reconocimiento internacional por el éxito de esta política pública cuyo objetivo fue beneficiar a las madres trabajadoras y a las niñas y niños de México. Y atribuyó los cambios en el programa a que “los niños no votan”.

Su correligionaria Ingrid Schemelensky advirtió que el Estado de México es de los más afectados con los cambios en las reglas de operación de este programa, pues es una de las entidades con el mayor número de beneficiarios de este servicio al registrar mil 129 estancias en 105 municipios.

La priista Lorena Marín recordó que en Nuevo León ya fue otorgado un amparo contra las modificaciones en el programa, y aseguró que la suspensión aplica a nivel federal.

No obstante, el morenista Tanech Sánchez aclaró que los subsidios no desaparecerán, sino que serán entregados de manera directa a madres y padres de familia, con prioridad a quienes carecen de seguridad social y a comunidades indígenas.

Justificó que las medidas adoptadas son necesarias, debido a que en la Cuenta Pública 2017 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que 70 por ciento de las estancias infantiles al menos cuentan con una irregularidad o incurrieron en algún acto de corrupción, entre los que se enlistan subsidios discrecionales, padrones duplicados o inexistentes, falta de requisitos de seguridad, red de prestanombres, no prioridad a localidades con mayor rezago, sobornos permanentes en supervisiones, apoyos iniciales de 70 mil pesos que no se justificaban e incluso el registro de ninguna actividad.

Su correligionario Faustino de la Cruz advirtió que los señalamientos son parte de un falso debate, pues no se eliminan los apoyos a madres y padres de familia y tampoco se está soltando a la niñez; “se trata de transparentar el programa”, dijo.

El también morenista Max Correa acusó que en el tema hay verdades a medias y maniqueas; dijo que se quiere lucrar políticamente con la desinformación, reconoció que el impasse genera incertidumbre, pero pidió un voto de confianza porque “el presidente de México no los va a traicionar”.

El petista Francisco Solorza consideró propicia la coyuntura para mudar las estancias infantiles a verdaderos centros de desarrollo de la niñez.

A pesar de que el PAN fue respaldado en su propuesta por las bancadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), fue desechada por 46 votos en contra de 22.

Veneranda Mendoza Herrera