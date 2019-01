Rechaza Metepec pagar flete de gasolina

Ayer fueron gobiernos del PT los que dijeron que no están en condiciones de reproducir un plan similar al de Toluca en la compra de fletes de combustible que ayuden a superar la contingencia generada por el desabasto. Este martes fue Metepec, su presidenta Gabriela Gamboa dijo simplemente que no a la posibilidad de tomarle la palabra a Juan Rodolfo Sánchez y generar un plan compartido para suministrar el hidrocarburo a las estaciones. No por falta de dinero o interés sino porque es un tema de competencia federal y confían ciegamente en que Andrés Manuel López Obrador lo solucionara lo más pronto posible.