Rechazan avalar cuentas municipales, hay irregularidades sin solventar

El grupo parlamentario de Morena también rechazó el dictamen que avala el informe de las Cuentas Públicas Municipales correspondientes al ejercicio fiscal 2017, tras advertir que las observaciones realizadas son mínimas, que los ayuntamientos medianamente cumplieron pero sus órganos descentralizados no, y que en la mayoría de los casos los funcionarios municipales obligados por ley incumplen el perfil.

El diputado Valentín González Bautista destacó que tras la revisión de las Cuentas Públicas Municipales 2017, el OSFEM y en el dictamen se reconoció que los 125 municipios mexiquenses cumplieron parcialmente con la ley y el manejo adecuado de los recursos públicos, igual que los institutos municipales de cultura física y deporte.

Además, expuso, solo 44 organismos descentralizados de agua potable y alcantarillado cumplieron, “a pesar de que manejan recursos cuantiosos porque administran aportaciones por servicio de agua”, registran opacidad, “comercializan con el agua abierta y descaradamente y, a veces, deliberadamente provocan desabasto para que el ciudadano compre agua en pipas o embotellada”; adicionalmente, no pagan sus deudas.

En materia de organismos de mantenimiento de vialidades e institutos municipales de la juventud, solamente el de Izcalli y el de Ayapango, respectivamente, cumplieron a tiempo con los requerimientos jurídicos y del OSFEM en materia de rendición de cuentas.

En general, el OSFEM detectó 302 observaciones resarcitorias por un monto de más de 3 millones 157 mil pesos en las cuentas de los ayuntamientos y todos su órganos descentralizados, “pero los recursos que administran los ayuntamientos son miles de millones de pesos”.

“No es creíble que ejerciendo montos presupuestales tan extraordinarios, no se puedan detectar irregularidades e inconsistencias que no ameriten acciones; por eso el reclamo de que la corrupción es alta”, dijo.

Adicionalmente, planteó, la competencia laboral en los municipios en buena medida tiene su origen en el hecho de que, de los 125 tesoreros, únicamente 27 cumplen con los perfiles profesionales obligados por la ley; solo 27 contralores municipales; apenas 37 secretarios de los ayuntamientos; 26 directores de obra, 10 directores de desarrollo económico; 14 directores de catastro.

“El resto no cumple, y si no lo hacen son ineficientes e incompetentes, con lo que propician la corrupción… Amigos y parientes administran miles de millones de pesos, hay negocios redondos”, señaló.

Por el contrario, la priista Iveth Cacique aseguró que el análisis de las finanzas realizado por el OSFEM fue responsable y serio; y la participación de los integrantes de la Comisión de Vigilancia, activa, de tal manera que los diputados pudieron plantear dudas e inquietudes que fueron despejadas por el titular del OSFEM en un ejercicio de retroalimentación.

La aprobación en comisiones, recordó, fue unánime, posible gracias a los consensos, pues el dictamen incluyó observaciones y modificaciones consideradas por los legisladores.

Por tanto, consideró que el pleno debió respaldar el dictamen, porque fue elaborado de forma plural, incluyente, con información objetiva e imparcial, y conforme a los principios de transparencia y legalidad que rigen el ejercicio del gasto público, lo que contribuye al manejo responsable del erario público.

Al final, el dictamen fue rechazado con 43 diputados de Morena y Encuentro Social (PES); el PRI y el Verde lo avalaron para sumar 14 sufragios, y se presentaron 18 abstenciones de los diputados de los partidos del Trabajo (PT), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).

Veneranda Mendoza