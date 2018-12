Recuperar Circuito Exterior cuando Aleatica cubra su inversión en la obra

El grupo parlamentario de Morena presentó una iniciativa para modificar la denominada “Ley OHL” que permitió, a propuesta del exgobernador Eruviel Ávila, ampliar el periodo de concesión del Circuito Exterior Mexiquense y del Viaducto Bicentenario a la empresa Aleatica, a pesar de que ya hubiera recuperado su inversión y rendimiento.



El diputado Faustino de la Cruz, promotor de la reforma que fue remitida a las comisiones unidas para su análisis y dictamen, recordó que hasta antes de la modificación vigente, la fracción cuarta del artículo 17.43 del Código Administrativo del Estado de México establecía que una vez recuperada por el concesionario la inversión y rendimiento, la concesión debía regresar al Estado libre de gravamen.



De esta forma, los ingresos subsecuentes serían del Estado y al concluir el plazo de concesión este podía determinar si la vialidad sería libre de peaje o si se establecían tarifas más accesibles que ya no dependieran de las inversiones pendientes por recuperar.



No obstante, recordó, el 12 de enero de 2015, el gobernador Eruviel Ávila propuso a la 58 Legislatura local reformar la disposición, de tal manera que: “cuando el concesionario haya recuperado su inversión y la tasa de retorno correspondiente, la Secretaría podrá determinar que el concesionario continúe con la titularidad de la concesión hasta el plazo convenido en el título respectivo, siempre y cuando se acuerde una nueva contraprestación para el estado”.



Esta nueva contraprestación, según la modificación, deberá significar mayores ingresos, justificar objetivamente el beneficio en condiciones de mercado frente a otras posibles empresas que demuestren las ventajas de operación directa, y asegurar la prestación del servicio en mejores condiciones para los usuarios.



“Esta es una invitación abierta a la corrupción. El concesionario pudo recuperar su inversión y el rendimiento convenido antes de lo previsto y no se entiende cómo el mismo proyecto puede representar una carga financiera para el estado”, refirió de la Cruz Pérez.



La reforma aprobada en febrero de 2015, señaló, fue contraria a lo establecido en el artículo 134 constitucional que dispone que cuando una concesión concluye, el estado puede optar por operar y mantener la vía como autopista de peaje, otorgar una nueva concesión para operar y mantener la carretera, o celebrar varios contratos de prestación de servicios para que cumplan con estas funciones.



Además, enfatizó, tenía un destinatario: OHL, hoy Aleatica S.A.B. de C.V., y sus subsidiarias, pues además fue una copia literal de la condición 33 del título de concesión del Circuito Exterior Mexiquense.



En el caso de esta autopista, ejemplificó, si Aleatica hubiera recuperado al 31 de diciembre de 2017 su inversión y rendimiento, en lo sucesivo la contraprestación periódica que paga al Estado sería equivalente al 0.5% de los ingresos por las cuotas de peaje. Solo durante 2018, estimó, la compañía recibirá aproximadamente 4 mil millones de pesos por cuotas de peaje.



Por estas razones, planteó asentar en la norma que “cuando el concesionario haya recuperado la inversión en el proyecto y el rendimiento pactado en el título de concesión correspondiente, la concesión terminará automáticamente, y los bienes revertirán al estado sin costo alguno y libres de gravamen”.



El legislador morenista consideró que el Poder Legislativo mexiquense, por primera ocasión de mayoría opositora, tiene la oportunidad de impedir que los grandes proyectos de infraestructura carretera se sigan manejando arbitrariamente y desde la oscuridad para beneficio de unos cuantos.



“Esta Legislatura debe dejar sin efectos la llamada Ley OHL que fue aprobada para proteger y beneficiar indebidamente a una empresa en particular”, añadió.

Veneranda Mendoza Herrera.