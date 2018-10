Red de carreteras libres creció apenas 30%; Reprueban abusos de OHL

Luis Gilberto Limón, secretario de Comunicaciones, reconoció que durante este año la red carretera libre de peaje apenas creció en 30 kilómetros, y que se encuentra desatendida en 80 por ciento, mientras en los próximos meses la red de autopistas estatales (que representan un costo para los usuarios) crecerá en 15 por ciento.



Durante su comparecencia por la glosa del primer informe del priista Alfredo Del Mazo, el funcionario evadió realizar, como se lo solicitó el petista Bernardo Segura, un “posicionamiento fuerte, claro y contundente para que el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT) se convierta en alternativa para edificar el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM)”.



El secretario apenas refirió que el AIT es el más importante del país en vuelos privados, en lo inmediato se introducirá una nueva aerolínea con dos nuevas rutas a Cancún y Monterrey, con la meta de elevar la demanda de vuelos en 2 millones para volverlo más competitivo; “estamos impulsando la llegada de nuevos proyectos de logística”, dijo, y descartó que la construcción del NAICM le restara mercado.



La morenista Monserrat Ruiz lamentó los aumentos sistemáticos e injustificados en las autopistas operadas por OHL; en el Circuito Exterior Mexiquense (que representa 63 por ciento de las ganancias totales a esta empresa), dijo, con el último aumento el recorrido completo pasó de 293 a 305 pesos.



La legisladora no descartó que el alza en todas las autopistas sea producto de la “negociación” con gobierno, por lo que demandó al secretario, sin éxito, detallar los lazos que unen a la administración mexiquense con OHL.



“Los mexiquenses no estamos dispuestos a seguir financiando lo que podría ser otra casa blanca, roja, rosa o del color que quieran, a costa de la corrupción, y del sacrificio de miles de familias obligadas a utilizar estas costosas vialidades diariamente para trasladarse a sus centros de trabajo o estudio”, aclaró.



Nazario Gutiérrez, de Morena, afirmó que los estudios financieros revelan que OHL ya superó en 50 por ciento las ganancias proyectadas.



El perredista Omar Ortega indicó que no se puede hablar de beneficios a los mexiquenses con 10 autopistas concesionadas que en lo que va del año han aumentado dos veces su tarifa pero brindan pésimo servicio y ni siquiera tienen sanitarios. El recorrido entre Coacalco y Toluca, denunció, implica el gasto de mil pesos entre casetas y gasolina.



Ortega Álvarez además lamentó que la red de internet solo haya incrementado en 1.6 por ciento, al pasar de 42.3 a 43.9; mientras en televisión, radio y telefonía no se llegue a las zonas sentidas del estado.



El panista René Rodríguez recordó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró en la Cuenta Pública 2016 pagos indebidos del Tren Interurbano México-Toluca, e importes por aclarar por falta de liberación de derecho de vía en perjuicio de familias de la zona que con frecuencia protestan.



Limón Chávez aseguró que pronto en el Circuito Exterior habrá dos zonas de descanso, y ya se le exige a la concesionaria zonas de descanso, tiendas de autoservicio, sanitarios, pero que se ha dificultado por el derecho de vía; sobre la necesidad de indemnizar a los vecinos que viven en las inmediaciones y han sido afectados por el Circuito Exterior Mexiquense, afirmó que Gobierno se mantendrá pendiente de las indemnizaciones.



Explicó que los aumentos de tarifas responden a la necesidad de las concesionarias de solventar los financiamientos contratados para construir las obras; e indicó que en este tema la empresa ganó un amparo, por lo que la administración revisa la posibilidad de interponer un nuevo recurso jurídico.



Sobre el mantenimiento a la red carretera libre de peaje, justificó que existen deficiencias en los servicios prestados por las empresas a las que se concesionaron los Proyectos de Prestación de Servicios (PPs) para este fin en tres cuartas partes de los caminos, por lo que ya se analizan alternativas que garanticen eficiencia en la conservación.

Veneranda Mendoza Herrera