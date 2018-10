Reforzar acciones contra feminicidios en 7 de 11 municipios con Alerta de Género

El secretario General de Gobierno, Alejandro Ozuna, dio a conocer que el gobierno del Estado de México recibió de parte de la Secretaría de Gobernación una serie de recomendaciones, que envían organismos no gubernamentales, para reforzar las estrategias de seguridad y combate a la violencia feminicida en hasta siete de los 11 municipios que ya cuentan con alerta de género.

Señaló que el tema y la atención de mismo son prioritarios, frente a las muertes de jóvenes que se registraron en Ecatepec, con la detención de un feminicida serial, y el último deceso de una pequeña en Melchor Ocampo; tema del cual adelantó que en breve darán a conocer las medidas concretas que asumirá el gobierno estatal derivado de estas recomendaciones, así como un planteamiento del global del estado, esto frente a la descomposición social que se vive.

“Lo que sucede es que a veces nos está rebasando, no en todos los casos, la descomposición social que estamos teniendo en algunas regiones del estado, este tema de Ecatepec es un tema que nos ha conmovido no solamente a los servidores públicos sino a la ciudadanía , yo en mi calidad de padre de familia y de esposo me conmuevo de que sucedan en México cosas de esta naturaleza”.

Entre las medidas que pide la Federación al estado destaca incrementar el número de oficiales dedicados a la Fiscalía en la atención de estos temas orientados con perspectiva de género, advirtiendo que para ello requerirán más recursos.

“Son algunas medidas que tendremos que ver los próximos días y poner en el congreso en donde se discutirá el presupuesto de egresos del próximo año porque esto implica una erogación mayor de recursos”.

Al ser cuestionado sobre el fracaso de la actual alerta de género indicó que la aspiración y prioridad es la seguridad pública de las mujeres.

“Yo diría que independientemente de la alerta de género la instrucción es que estemos alertas en materia de seguridad en los 125 municipios, yo creo que no tendríamos que tener una alerta de género adicional si las cosas funcionan de forma adecuada, lo que estamos haciendo es a través de toda una reingeniería en la Secretaría de Seguridad y en la Fiscalía poder dar buenos resultados”

En este sentido reconoció que Ecatepec es el principal foco de alerta al existir consternación del aparato de gobierno con relación a los hechos feminicidas; sin embargo, pidió ponerlo en dimensión frente al reto que significa brindar seguridad a más de 17 millones de personas, al sostener que el Estado de México está por debajo de la media nacional.

Estas sugerencias luego de ser implementadas por la autoridad serán evaluadas en un tiempo de seis meses y en su caso habría una respuesta al estado por parte de la federación por omisiones en la materia.

Eleazar Barajas