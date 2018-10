Registra Edomex 224 mil ninis; Debemos evitar que caigan en delincuencia: MH

La Secretaria de Trabajo, Martha Hilda González, indica que en el Estado de México se estima una cifra de 224 mil jóvenes que no estudian y no trabajan.

De acuerdo con la funcionaria deberán trabajar por ampliar las alternativas de desarrollo para este sector de manera integral no solamente para jóvenes, ni para jóvenes que no estudian y no trabajan, sino para aquellos mayores de 18 años que buscan en la delincuencia alternativas de desarrollo.

Con ello, reconoce, es necesario reconstruir el tejido social desde mayores oportunidades de empleo para sumar a la seguridad del estado.

“No creo en que se criminalice a la pobreza, pero sí creo en que tenemos una necesidad real de multiplicar oportunidades”, indicó Martha Hilda.

Destaca que deberán trabajar de manera transversal entre secretarías en el aliento de alternativas de capacitación.

“Sin una capacitación adecuada nunca podrán mejorar sus ingresos eso es obligado, en la medida de que se estén capacitando y que podamos incrementar esos trabajos de capacitación y que verdaderamente haya una vinculación,esa es la parte que nos gustaría reforzar desde la Secretaría del Trabajo desde la capacitación de los distintos edayos”.

Indica seguirán una línea similar a la establecida por la Federación en el sentido de no criminalizar a los jóvenes, bajo la perspectiva de que no encuentran trabajo o no tienen la posibilidad de estudiar.

Eleazar Barajas