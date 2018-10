Relevo en CPCSA, sale Martínez Vilchis de presidencia y llega Palmira Tapia

Al vencer el periodo de un año para el que fue designado, el ex rector de la UAEMex y ex consejero electoral José Martínez Vilchis cederá la presidencia del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México a la también ex consejera del IEEM Palmira Tapia Palacios.



En tanto, los días lunes y martes serán entrevistados los diez aspirantes a integrar el espacio que Martínez Vilchis dejará vacante, entre los que destaca el también ex consejero del Instituto Electoral Estatal (IEEM) Juan Carlos Villarreal, a quien se menciona como favorito para ser ungido por 5 años contados a partir del 26 de octubre próximo.



En el Comité permanecerán Rosario Leonor Quiroz, Marco Antonio González Castillo, y Alberto Benabib Montero, designados el año pasado.



Entre los aspirantes a sumarse al Comité, además del también director general del Centro de Planeación Estratégica y Prospectiva Política (CEPLAN) se enlistan Alma Patricia Sam Carbajal, exd directora jurídica consultiva del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).



Por parte del sector empresarial, figuran Arturo Beteta del Río, presidente de Coparmex Metropolitano; Luis Manuel De la Mora Ramírez, ex presidente de Coparmex; y Jorge Luis Millán Montes de Oca, ex presidente de la Asociación de Empresarios y Ciudadanos del Estado de México.



Entre los académicos, se enlista Edgar Humberto Cruz Martínez, investigador y docente de la Facultad de Derecho de la UAEMex; y del sector profesional se inscribió Carlos Alfredo Fernández Menchaca, ex vicepresidente del Colegio de Contadores Públicos del Valle de Toluca.



Con experiencia en el ámbito gubernamental se registraron Rogelio Santillán Buelna, ex funcionario federal y estatal; Silvia Patricia Pliego Terríquez, subdirectora de Normatividad y Protección Ambiental en Toluca; y Ramón Cuevas Martínez, director de Gobierno por Resultados de Metepec.

Veneranda Mendoza Herrera.