Reprueba CODHEM desalojo violento de ambulantes; Abre investigación

El uso de violencia para desalojar a los comerciantes ambulantes que estaban establecidos en la Plaza Ángel María Garibay la madrugada de este martes, es un atropello a los derechos no justificado, por lo que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) inició con una queja de oficio basada en la documentación mediática de los hechos.

El ombudsman mexiquense, Jorge Olvera García señaló que, a raíz de la publicación mediática de los hechos, se inició con la queja 1070/2018, pues considera que se deja en indefensión a personas que viene de poblados cercanos a la ciudad a buscar su sustento, por lo que no descarta que la investigación derive en una recomendación.

“Estamos en contra absolutamente de que a los ambulantes se les quite un medio para vivir, es un derecho que tienen. Es muy triste ver a los inspectores en las esquinas, en otras épocas y recientemente, que les quitan sus productos”.

Olvera García señaló que no hay un tema de humanidad para quitarles los productos que comercializan, pero lo que no están de acuerdo en la violencia, ya que esta genera más violencia.

“Vamos a iniciar la investigación de manera inmediata y pedir los informes al ayuntamiento para ver cuál fue el trayecto de los sucesos”.

Por lo anterior, hizo un llamado a los afectados para que se acerquen a la CODHEM a rendir su testimonio y se pueda coadyuvar al esclarecimiento.

Asimismo, lamentó que el fenómeno del ambulante ha crecido con el contubernio del Ayuntamiento, en especial en las zonas de hospitales, donde aseguró, se ve reflejada la corrupción.