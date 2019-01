Repuntan enfermedades sexuales por laxa cultura sobre protección

Una laxa cultura del sexo protegido entre la población mexiquense ha dejado como resultado el repunte en diversas infecciones de transmisión sexual, como la sífilis, no solo en jóvenes, sino también en mujeres con paridad satisfecha, es decir, aquellas que ya se operaron para no tener más hijos.

Víctor Torres Meza, director del Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades (CEVECE) de la Secretaría de Salud, lamentó que las prácticas de riesgo continúan siendo una constante, a pesar de las campañas que se han implementado para culturizar sobre el uso del condón.

Asimismo, señaló que un grupo creciente de mujeres casadas año con año son víctimas de infecciones de transmisión sexual, por lo que resaltó la importancia de mantener el uso de condones.

Durante 2018 se reportaron a la Secretaría de Salud 19 mil casos de candidiasis genital, mil sospechas de VIH, 85 mil vulvovaginitis, 382 casos de SIDA, ocho personas con linfogranuloma venéreo, 28 más con chancro, así como con tricomoniasis otras 3 mil 500. Asimismo, el especialista advirtió que han encontrado menores desde los 12 y 13 años con alguno de estos padecimientos, por lo que el embarazo adolescente es tan solo una de las puntas de iceberg referente a la pobre cultura de educación sexual que prevalece en la sociedad mexicana.

Enrojecimiento en el área genital, ardor o dolor al orinar, cambio de color, olor o textura en el flujo vaginal; pus en el glande y fiebre, son algunos de los síntomas de alerta para distintas ITS.