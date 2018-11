Rescate financiero para Ecatepec; Eruviel e Indalecio lo quebraron: FV

Por considerar que 80 por ciento de la infraestructura en Ecatepec (el municipio más poblado del Estado de México) no es funcional y que en esa medida también está comprometido el presupuesto del municipio, Fernando Vilchis, alcalde electo, anticipó que solicitará un rescate financiero para la demarcación.



“Indalecio (Ríos, actual alcalde) y Eruviel (Ávila, presidente municipal en dos ocasiones) metieron demasiada basura debajo de la alfombra, y hoy sale deuda tras deuda, y quiebra… empezaremos prácticamente de cero”, señaló.



El morenista recordó que se encuentra pendiente por cubrir la deuda pública superior a los 750 millones de pesos que solicitó Ávila Villegas cuando gobernó el municipio; por la que se pagan como servicio e intereses al menos 50 millones cada año.



También están pendientes los adeudos con Comisión Federal de Electricidad (CFE) –cuyo monto no se conoce pero desde su punto de vista debe ser importante, tomando en consideración que tan solo en Tultitlán se le adeudan mil millones de pesos-, y con el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM).



Además se encuentran pendientes por cubrir tres deudas a proveedores que representan un monto global cercano a los 400 millones de pesos.



En materia de laudos laborales, dijo que están en ejecución entre 50 y 60 procedimientos (demandas de trabajadores), uno de los cuales es superior al millón de pesos, a causa de la política de no pago implementada por la actual administración y las anteriores, “y no se puede jugar con el dinero de los que han trabajado”.



Para recuperar el helicóptero adquirido por el municipio para tareas de seguridad, prosiguió, es necesario desembolsar al menos 6 millones de pesos, pues la aeronave se encuentra en Querétaro a donde se llevó para mantenimiento, pero lleva 30 meses son volar; originalmente, el mantenimiento habría representado un millón 800 mil pesos, pero no se llegó a un acuerdo con el prestador del servicio. Tan solo el helicóptero, recordó, costó 12 millones de pesos, por lo que ya se adeuda la mitad de su valor.



Por si fuera poco, prosiguió, aún falta por conocer el estado financiero del organismo de agua (SAPASE), y las condiciones en que se reciba la administración tras el Año de Hidalgo.



“Necesitamos recursos para resolver. Si digo que recursos extras, van a decir que ya tenemos un presupuesto de 4 mil 300 o 4 mil 400 millones de pesos, podría sonar ambicioso, pero simplemente si te hablo de las deudas, el funcionamiento; 35 por ciento del presupuesto es de gasto corriente; nos dejan muy poco margen de maniobra, necesitamos un rescate financiero y administrativo”, insistió.



Lo anterior, aclaró, no necesariamente significa que se otorgue a Ecatepec más presupuesto o se le permita contratar más deuda, sino “que el gobernador Alfredo Del Mazo ponga en orden al alcalde, que pague antes de irse; si tiene que pedir prestado, ir a Coppel o a Elektra, que vaya, tiene amigos muy poderosos todavía, que lo pueden ayudar financieramente”, dijo.



El problema, lamentó, es que cuando se debe actuar con los responsables, las conductas son perdonadas para las más altas jerarquías.



Pese al fuero como senador, agregó, también Eruviel Ávila se encuentra obligado a rendir cuentas financieras y sociales, “si queda en la dignidad, tendría que participar. No sé dónde dice que ayudaron a Ecatepec. Se tiene que responsabilizar al menos en las de carácter social, fue dos veces alcalde, fue diputado local, gobernador, ahora senador”.

Veneranda Mendoza Herrera