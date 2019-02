Rescate financiero para UAEM del Gobierno y Legislatura, una urgencia

La deuda que mantiene la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) con proveedores de insumos, servicios, así como las cuotas de los trabajadores con el ISSEMyM, alcanza en conjunto los tres mil 200 millones de pesos, por lo que la Rectoría buscará esta semana un rescate financiero por parte de Gobierno del Estado y los legisladores.



Alfredo Barrera Baca, rector de la UAEM, informó que a partir de este escenario adverso, esta semana buscarán a los distintos grupos parlamentarios para encontrar una solución integral que permita sanear las finanzas universitarias.



De inicio, dijo, sostendrá una reunión con el secretario de Finanzas, Rodrigo Jarque, en la que adelanta ofrecerán un convenio de pago con el instituto de seguridad social para cumplir sus compromisos mediante una aportación inicial y pagos subsecuentes de cara a superar el rezago y ayudar a aportarle viabilidad financiera a los dos espacios y solucionar su problemática.



“Vamos a buscar reunirnos con los legisladores, también con el Ejecutivo y con el secretario de Finanzas. Con los legisladores para tratarse que juntos construyamos una comprensión más amplia del tema, ellos han comentado que la no entrega de los recursos (cuotas del ISSEMyM) es un delito y es posible, hay que revisarlo jurídicamente, sin embargo eso no soluciona el problema de la crisis financiera de la Universidad para entregar las cuotas y las participaciones”.



Detalló que modelo de pago que ofrecerían al ISSEMyM para cubrir el importe de la deuda, sería a partir de que les condonen las multas y recargos a través de un descuento de 700 millones de pesos; pues reconoce que de las aportaciones de los trabajadores la UAEM solo tienen ahorrados 400 millones de pesos del año pasado.



“La UAEM tiene ahorradas las cuotas de 2018, que es cuando se otorga un incremento importante en el subsidio ordinario, es decir, en el financiamiento que la universidad pudo destinar al capítulo 1000 de sueldos y salarios, eso es lo que le da fortaleza financiera a la universidad”.

Tan solo la deuda de las cuotas al ISSEMyM asciende a mil 300 millones, pero con multas y recargos se alcanza un total de 2 mil millones de pesos, sumando los rezagos con proveedores de internet, seguridad, consumibles para operar laboratorios, la renovación de licencias de equipos científicos y tecnológicos.



Argumentó que el problema universitario con el ISSEMyM es histórico, a partir de que los ingresos propios no son suficientes y la mayoría son destinados solo a pago de nómina, le siguen las plazas no reconocidas por el gobierno federal, las últimas reformas tributarias que implicaron una mayor contribución a la universidad.



“El problema de pagar plenamente, de cubrir plenamente las cuotas al ISSEMyM, es un problema estructural, no solamente le compete a la UAEM, sino también a los otros entes de gobierno, de los cuales la universidad se respalda, eso es lo que buscaremos”.



El rector señaló que, en lo que respecta al ISSEMyM, no se descarta la posibilidad de que estén incurriendo en un delito al no pagar su adeudo, sin embargo pidió que se mire la situación de forma integral.



“No es un problema de hoy, no es un problema de este rector, de este año 2019, es un problema de 2018, 2017, 2016”.



El proyecto de la rectoría es que al final de esta administración, para 2021, se logren sanear las finanzas; tema en el que reiteró que están abiertos a mostrar toda la información que les requieran y permitir el acceso a todos los estados financieros.

Eleazar Barajas