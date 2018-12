Respeto entre poderes; Guerra salarial altera estabilidad: LM

Eleazar Barajas

María de Lourdes Medina, presidenta del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México, llamó a que se respete la autonomía de los tres poderes del estado, al asegurar que el clima de choque se ha generado entre el poder Ejecutivo y Judicial con relación al debate en sus salarios, en nada favorece al desarrollo de inversiones.

En el marco de lo que será el inicio de un nuevo año y el avance del nuevo gobierno indicó que es necesario garantizar la autonomía entre poderes como vía para que haya contrapesos en la acción de gobierno y no se generen abusos en la acción de poder.

“El poder judicial tendrá que entender que finalmente sí tiene su particularidad en cuanto su autonomía, los tres poderes son autónomos creo que que en ese sentido tendremos que estar trabajando y darles a ellos su autonomía, puede ser que los ciudadanos no estén convencidos de que el sueldo que están obteniendo, sin embargo también es cierto que debemos respertar los poderes”

Acotó que no es sano que el Ejecutivo se inmiscuya en la vida del poder Judicial; sin embargo reconoció que los salarios de los jueces y magistrados no corresponden a la realidad económica y social del país, a los integrantes de este poder debería darse el paso para reducir su salario y no por imposición de ninguna fuerza.