Restaurantes y locales contra violencia a mujer, vía #NoEstásSola

La ola de violencia que se vive en contra de las mujeres y que se ha normalizado, no solo en Toluca, sino a nivel social, ha generado movimientos no únicamente de concientización sino también de ayuda, de rescate, por lo que, a través de la campaña #NoEstásSola, más de 60 restaurantes y locales de la capital mexiquense se han convertido en refugios para las que se sienten en peligro.

En el municipio se tienen identificados 36 puntos de riesgo, entre los las colonias que son atravesadas por los corredores comerciales, por lo que Ciatro, restaurante ubicado frente a la Sala Felipe Villanueva -sobre Quintana Roo- se sumó y abrió sus puertas para aquellas que temen por su integridad, ya sea porque en la calle desconocidos las acosan o incluso si esta señal de alerta la dispara una persona que las acompaña.

“Yo misma me sentí con esa necesidad de buscar apoyo, había negocios alrededor de mí y el hecho de saber que puedes entrar a un lugar y decir que te sientes en peligro, siento que me están persiguiendo, me siento amenazada y que te acojan, que te digan tranquila, te vamos a apoyar, vamos a llamar a las autoridades, a tus familiares es un apoyo que ayuda muchísimo cuando estás en esa situación de miedo, de pánico”, compartió Cristín Pulido, gerente y propietaria del lugar.

Lamentó que la violencia en contra de las muertes, de cualquier edad, ya no es algo lejano, algo que solo ves en las noticias, ya es algo que pasa todos los días, a todas horas, por lo que la próxima víctima podría evitar esa realidad al entrar a estos establecimientos que buscan no sólo brindar el apoyo emocional, sino aplicar protocolos de seguridad.

“El cambio se tiene que dar a partir de nosotros, que cada uno de los que vivimos en esta ciudad hagamos algo, no solamente haciendo comentarios, sino tomando acción, una parte muy importante es concientizarnos, cuidarnos unos a los otros, si todos nos sumamos a estar conscientes de la necesidad y la inseguridad”.

A este movimiento se han sumado otras unidades económicas con la única finalidad de evitar que en las calles se siga gritando #NiUnaMenos o que en los hogares una madre, una hija, una sobrina, una esposa, una niña, una estudiante ya no regrese.