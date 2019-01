¿Romance en Congreso?

De nueva cuenta se constató que las pasiones partidistas no se dejan lado, pues durante la visita del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, las rechiflas en contra de Alfredo del Mazo no se hicieron esperar. AMLO llamó a la unidad, pero reconoció que el sentimiento no se olvida… una llamada de atención sin duda para el priismo mexiquense.