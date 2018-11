Rompen Morena y PRI en Legislatura por Cuenta Pública 2017 de Eruviel

*Primera confrontación. Morenistas se niegan a aprobar

Por considerar que sus resultados contrastan con los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y advertir que los recursos públicos de ese año pudieron ser utilizados por el exgobernador Eruviel Ávila para financiar la campaña de su sucesor Alfredo del Mazo, el pleno de la Legislatura local desaprobó el informe de Cuenta Pública Estatal 2017 elaborado por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).

La decisión fue promovida por el grupo parlamentario de Morena y avalado por 43 de 75 votos; en favor se pronunciaron el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Verde Ecologista (PVEM), mientras los partidos del Trabajo (PT), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) se abstuvieron.

En el marco de la discusión, la morenista Karina Labastida advirtió que aquel año la ASF detectó diversas anomalías en el manejo de las finanzas estatales, que van desde los recursos ejercidos para fines distintos a los no ejercidos.

El órgano audito federal, recordó, encontró que mil 40 millones de pesos no se ejercieron en salud, seguro popular y Prospera; más de 886 millones no fueron aclarados.

Más de 17 millones del fondo de aportaciones a los servicios de salud se pagaron a 55 personas que no acreditaron su labor; 6 millones 204 mil pesos se pagaron a 452 empleados después de haber causado baja y solo se comprobaron 19 mil pesos; se gastaron 2 millones 931 mil en pagos a 71 personas con licencia sin goce de sueldo, más de un millón de pesos se transfirieron a pagos indebidos; más de 6 millones se pagaron en salarios a 36 personas que nunca fueron localizadas ni identificadas por los responsables.

También en salud, se detectaron pagos excesivos por contratos; entre ellos, a una empresa de administración e interpretación remota de imágenes se presupuestó pagar 6 millones, pero el ISEM terminó pagando 40 millones 483 mil pesos.

Adicionalmente, dijo, el OSFEM reconoce que en 38 programas los resultados fueron de regular a críticos; es decir, los objetivos alcanzados no corresponden con el gasto ejercido, entre ellos el gasto social, la inversión pública, seguridad, impartición de justicia, infraestructura para el desarrollo, apoyo a la familia, papel de la mujer y perspectiva de género, protección a la población infantil, modernización del transporte, impulso a la vivienda, empleo, deuda pública, fomento turístico, innovación artística y tecnológica.

“Se está gastando más y mal; el gasto es ineficaz y poco transparente. No se superaron rezagos” en estas materias, pues siguen en pobreza más de 8 millones de mexiquenses, en 2017 en la entidad se cometieron 3 mil 046 homicidios de los 34 mil en el país.

La legisladora alertó que el pago de la deuda es mayor que la inversión pública, mientras Moodys pasó de estable a negativa la calificación de la deuda de la entidad.

Su correligionaria Azucena Cisneros consideró que 2017 fue el año cumbre de la corrupción y del fraude electoral, y recordó que desde ese año Morena denunció el uso ilegal del presupuesto para favorecer la campaña del actual gobernador.

“Hay falta de aplicación de los recursos en un estado con crisis de derechos humanos, la inseguridad está fuera de control, hay carencias en salud, la pobreza no fue atendida. Hay saqueo e impunidad que en el estado parecen no tener límites. Exigimos a autoridades que nos expliquen qué hicieron con este presupuesto, si se desviaron al fraude electoral en 2017. No aprobaremos los resultados de un gobierno con tantas irregularidades”, enfatizó.

En contraparte, Miguel Sámano, coordinador del PRI, manifestó el respaldo de su bancada al trabajo técnico realizado por el OSFEM.

Su correligionaria María Mercedes Colín Guadarrama calificó de incongruente a Morena, quien en comisiones avaló el dictamen, la acusó de llegar con tambores de guerra, de dar gritos y sombrerazos, contrario a lo que comprometió, y de seguir la “línea” de su dirigencia, traicionando al pueblo. La también priista Ivette Cacique rechazó que el tricolor sea cómplice por avalar el dictamen.

Veneranda Mendoza Herrera