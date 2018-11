Romper moldes tradicionales de inhumación: Sembrar cenizas

Trascender después de la muerte es uno de los deseos más fervientes de los mexicanos, sin embargo, pese a las alternativas para tratar los cuerpos, aún la innovación continúa causando miedo “al infierno”, pues la inhumación (sepulcro) es la manera católica de descansar eternamente.

María de Lourdes Gutiérrez Vilchiz, dueña de Funerarias Vilchiz, desde hace tres años decidió vivir la muerte de una manera distinta a la acostumbrada, por lo que no solo ofrece ataúdes y urnas tradicionales, también urnas biocompostables, es decir, pequeñas macetas hechas a base de coco que permiten depositar de manera segura las cenizas del finado, combinarlas con composta y semillas para que la vida florezca después de la muerte.

“Salí de la burbuja,, tengo premios internacionales, ofrezco tanatología, y soy la única que dentro de mis servicios meto una sesión de tanatología para mis clientes, a veces la gente está en shock, están muy mal. Tengo todos mis permisos en regla y busco actualizarme, por ejemplo, fui a Monterrey y me encontré con la urna biocompostable”.

Aunque la religión ha sido uno de los obstáculos que ha encontrado al tratar de ofrecer distintas opciones para disponer de los restos de quienes se adelantan en el cambio, con orgullo reconoce que hoy ya vendió tres urnas biocompostables, e incluso las cenizas de uno de los difuntos que cuidó fueron convertidas en cenizas.

“La realidad es que hoy en día los panteones están llenos, ponen muchas trabas para que te den un lugar, por eso les doy pláticas a las personas sobre la cremación, pero la gente piensa que los va a castigar Dios, que eso no debe ser, en especial los adultos mayores. Aunque tengo que reconocer que sí me he encontrado a personas bien accesibles”.

En la Funeraria Vilchiz se encuentra un ambiente agradable, pues María de Lourdes busca realmente hacer un impacto positivo sobre la muerte de los seres queridos de sus clientes, es decir, que al menos los dejen ir en paz, por lo que ella cumple: Al cliente, lo que pida.

“Me han pedido cosas bien extrañas, yo me adapto a cualquier religión, una vez me pidieron una caja de peluchito color azul turquesa… No sé cómo, pero lo conseguimos. También nos ha tocado una persona que quería irse vestida de la Santa Muerte; una esposa que pidió a su amado vestido de stripper. Yo me esfuerzo por hacer realidad la voluntad del finado y de su familia”.

Morir es caro, es la realidad, pues se van entre 5 mil y 45 mil pesos para poder darle una última morada a los finados, es por ello que Lulú reconoce que incluso ha tenido que regalar el servicio funerario, pero lo hace de todo corazón cuando las familias realmente no tienen, porque sabe, las bendiciones regresan.

Al ser un mercado controlado por hombres en la capital mexiquense, la dueña de la Funeraria Vilchiz reconoce que no ha sido fácil, pero por eso trata de ser una opción única en la capital mexiquense, más humana y con alternativas para todos los gustos.

“A lo mejor dicen que mi funeraria es una cajonera o una funeraria patito, pero yo les demuestro con hechos que estoy aprendiendo y me estoy saliendo a conferencias. Quiero progresar humanamente yo para poder darle un mensaje a las personas que llegan con un dolor aquí, por eso he dado a respetar mi trabajo”.

Ubicada en Paseo Tollocan 805-E, casi esquina con Quintana Roo en sentido hacia Metepec, esta peculiar funeraria ofrece ataúdes, carrozas, embalsamamiento, cremación, inhumación, urnas desde las más clásicas a las más originales -como la biocompostable que bien puede servir de maceta o plantarse-, traslados foráneos, y recuperación de cuerpos en hospitales y ministerios públicos; desde una visión más humanizada del dolor, pero también del descanso eterno.