Ropa, aparatos electrónicos y despensa, lo más vendido en Buen Fin

Ropa, electrónicos para el hogar y despensa en el formato 2×1 fueron los artículos que priorizaron las familias para su compra durante el programa del Buen Fin.



En el marco de la clausura del mismo consumidores se dijeron sentir satisfechos a medias con la medida al reprochar mínimos descuentos del 10 y 20 ciento, en tanto en aquellos productos de alto valor, dijeron, la disminución fue mínima del precio normal por lo que no terminó atrayendo a los consumidores.



“Comprar lo que necesitamos en casa pero en realidad no sentí que hubiera muy buenos descuentos no pude comprobar si son o no reales”, dijo Roberto Sánchez, consumidor Toluca.



“Qué cree, nada más es el dicho pero no le bajan el precio”, menciona Yolanda Pérez , consumidora Toluca.



“Creo que a veces le incrementan en el precio y pues es una técnica de comercio y nada más y pues por eso nosotros no compramos muchas cosas preferimos ahorrar”, refiere Edna Díaz, consumidora Toluca.



Entrevistados solo cuatro de cada 10 reconoció que hizo una planeación para no salirse de su presupuesto el resto indica que que únicamente buscó la mejor oferta y que estuviera dentro de sus posibilidades, frente a un escenario de cambio de gobierno, señalan que la mayoría optó por hacer una mejor distribución de sus recursos ahorrar para el mes de diciembre y la temible cuesta de enero.



“Primero hay que guardar algo porque no sabemos cómo venga el próximo año primero hay que planificar y no gastárselo todo porque al siguiente no tenemos nada hay que guardar siquiera un poquito”, dijo Yolanda Pérez consumidora Toluca



“Vamos a ahorrar, vamos a gastar igual en algunos regalos pero igual lo demás lo vamos a ahorrar”, mencionó Edna Díaz, consumidora Toluca.



“Precisamente para eso ahorrar un poco para vacacionar y aparte tener muy buenos regalos y consentir a la familia”, de acuerdo con Rumualdo Pineda, consumidor Toluca.



Lamentan que la mayoría de las ofertas se concentró en 6 y 12 meses sin intereses, en lo que va de esta edición de El Buen Fin la Procuraduría Federal del Consumidor ha brindado 4 mil 137 asesorías en sus diversos medios de contacto logrando un aumento del 160 por ciento respecto de la edición de 2017.

Eleazar Barajas