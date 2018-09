Salario de funcionarios deberán bajar; Nadie podrá ganar más que AMLO

Se quiera o no, los salarios públicos en el Estado de México deberán sujetarse a la norma federal que establece que nadie podrá ganar más que el Presidente de la República, alertó Adrián Manuel Galicia Salceda, titular de la comisión de Planeación y Gasto Público.

El diputado morenista insistió en que en el marco de la aprobación del Presupuesto 2019 se buscará la disminución del gasto público entre 25 y 30 por ciento, en materias onerosas como el uso de vehículos de lujo, seguros de gastos médicos mayores, etc.

Sobre la posibilidad de autorizar recursos para la operación del salario rosa el año próximo, como el secretario de Finanzas lo anticipó, el legislador advirtió que antes el Gobierno estatal deberá transparentar el padrón de beneficiarias, confirmar que está llegando a quienes lo necesitan y que resuelve su condición de pobreza, transparentar criterios y reglas de operación.

“Porque desafortunadamente vemos que no se lo entregan a la gente que más lo necesita, sino a beneficiarias identificadas con su partido. Si las cosas no están como deben estar, no estaremos a favor del salario rosa”, expuso.

Respecto a la petición de aumento presupuestal del orden de 15 por ciento por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), consideró necesario, primero, aclarar los señalamientos de la investigación denominada “la estafa maestra”.

En relación a la negativa de algunos funcionarios, como el presidente del Poder Judicial estatal, Sergio Medina Peñaloza, para ajustar sus salarios a la baja, Galicia Salceda advirtió que no se trata de querer o no, sino de sujetarse a una disposición constitucional, como la Constitución general de la República que, jerárquicamente, es la de mayor peso en el país.

También apeló al entendimiento y buena disposición de los Poderes y todos los niveles de gobierno para sujetarse a esta disposición.

A nivel Legislatura, insistió en que Morena renunciará a todas sus prebendas, excepto a la dieta, como el seguro de gastos médicos mayores (que representaba un millón 250 mil pesos por diputado y aseguraba también a familiares) y el bono trimestral, e indicó que se buscará etiquetar este recurso y los del Programa de Apoyo a la Comunidad (PAC) para que se destinen a atender necesidades de la población desde el Ejecutivo estatal.

Veneranda Mendoza Herrera