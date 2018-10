Sale Carreño de CEDeS, acusa represión; Ajustes administrativos, afirma UAEM

Este miércoles, el Centro de Investigación y Estudios en Movilidades y Migraciones Internacionales (CIyEMMI) de la UAEM fue cerrado definitivamente, además, el director del Centro de Estudios de Desarrollo Sustentable (CEDeS), Fermín Carreño, fue destituido; sin embargo, la Secretaría de Investigación Universitaria asegura que estos cambios obedecen a movimiento administrativos que no tienen que ver con situaciones políticas.

En entrevista con TresPM, el secretario Carlos Barrera explicó que la Legislación le brinda a la Universidad el tiempo en que un coordinador puede estar al frente de un centro de investigación, mientras que en el caso del CIyEMMI aseguró que se cerró porque el 80 por ciento de sus profesores solicitaron de manera expresa a la dependencia que encabeza y a la universidad en general su cambio de adscripción.

“Tuvimos una plática con la doctora Norma el 5 de octubre y estuvo presenta la Defensoría de los Derechos Universitarios, el abogado General, personal de la Contraloría con el objeto de explicarle que sus derechos están garantizados, todas las profesoras van a ser reubicadas en espacios de la UAEM y sus derechos laborales están garantizados sin ninguna modificación de ningún tipo”.

En lo que refiere al caso de Fermín Carreño, señaló que el interés es que, quienes estén al frente de los centros de investigación sean miembros del Sistema Nacional de Investigadores, sin embargo, el 50 por ciento de los profesores del CEDeS no lo está, por lo que “su calidad no es reconocida”. Asimismo, admitió que no existió un proceso de evaluación al desempeño de Carreño Meléndez frente al Centro.

En ese sentido -y por estos motivos, investigadores, docentes y alumnos del CEDeS llamaron la rectoría universitaria a tener claridad con relación al futuro de este espacio.

Señalan la incertidumbre que se ha generado toda vez que se tienen tesis, publicaciones y hasta un congreso en puerta los cuales, temen estén en riesgo.

“Nos está generando una situación muy incierta principalmente por parte de nuestros alumnos, porque ellos no tienen seguridad ni certeza de la plena continuidad de las múltiple actividades académicas que están desarrollando, investigaciones tesis o algunos otros proyectos académicos de investigadores de este centro”, mencionó David Iglesias, investigador del CEDeS.

Por su parte, Norma Baca Tavira, coordinadora del Centro de Investigación y Estudios en Movilidades y Migraciones Internacionales (CIyEMMI) demandó a la rectoría de la UAEM justificar el motivo para la desaparición de este espacio.

Al informar que no se ha les ha entregado ningún documento oficial que valide la desaparición del mismo, como marca la legislación universitaria, indicó que la única información que se les ha compartido es que se trata de una determinación del rector Alfredo Barrera Baca.

“Yo preguntaría en todo caso a quien le estorbamos que es lo que hay detrás, no será quizá que haya una, que este centro pueda fungir como moneda de cambio para destrabar alguna ley que necesitan que se apruebe, a quién le estorbamos yo preguntaría”.

Con ello dice al momento no tienen razones académicas para el cierre de un centro de investigación en migraciones, el cual ha sido reconocido a nivel Latinoamérica, lamentando con ello que se abandona la agenda migratoria pese a su importancia en una universidad pública.

Denunció que el desmantelamiento de la unidad comenzó desde meses pasados, con la aprobación de cambio de cuatro de sus investigadores. Al momento el centro ya ha sido entregado a la rectoría dejando en la incertidumbre a los investigadores que ahí laboraban, trabajadores administrativos y casi 50 estudiantes que realizan estudios de maestría y posgrado.

La decisión de la rectoría de la UAEM ha sido reprobada con documentos de rechazo por El Colegio de México, El Colegio de Michoacán, así como el Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población, por una la falta de interés en los estudios migratorios, pese a que la comunidad mexiquense en los Estados Unidos es de más de medio millón de personas y al fenómeno de regreso de miles de ellos.

Eleazar Barajas/Ximena García