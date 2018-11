Sancionar a Conagua por fallas por error que causó corte de agua

Por considerar que 500 millones de pesos no es una cantidad menor y debe ser sancionado su desperdicio, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) propuso a la Legislatura mexiquense demandar a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) un informe de los trabajos de mantenimiento realizados al Sistema Cutzamala que afectó el suministro de agua en diversos municipios del Estado de México durante el asueto con motivo de las festividades de Todos los Santos.



Además, pidió la comparecencia del titular de la Secretaría de obra Pública del Estado de México y del titular de la Comisión del Agua del Estado de México (Conagua) para que detallen los avances y resultados de los trabajos de mantenimiento realizados en el sistema Cutzamala.



En su punto de acuerdo -turnado a las comisiones unidas para su análisis y posterior dictamen-, el diputado José Antonio García García precisó la necesidad de investigar y responsabilizar a quienes ocasionaron la falla.



“Merecemos saber no solo las consecuencias del tropezón, sino las necesidades que aún tiene el sistema Cutzamala. No podemos ni debemos ser indolentes y pensar que nada ocurrió, cuando se cortó el suministro de agua durante días a millones de familias, después se justificó que hubo errores de diseño y se reconectó el sistema tal y como estaba.



Las autoridades responsables, consideró, deben detallar ¿qué pasó con la imperiosa necesidad de mantenimiento?, ¿cuáles son las consecuencias de lo ocurrido?, pues mexicanos y mexiquenses están cansados de tanta indolencia, y esos 500 millones de pesos pudieron destinarse a la reconstrucción de viviendas afectadas por el 19S, en becas para miles de jóvenes deseosos de educación superior, combate a la pobreza y marginación, etc.



La cantidad, nada menor, advirtió, no puede pasar desapercibida por la Legislatura local.



El panista destacó el acceso al agua como un derecho humano consagrado en la Constitución Federal, y recordó que a fines de octubre y principios de noviembre se suscitó una emergencia por el desabasto de este elemento vital en los municipios conurbados del Estado y la Ciudad de México, lo que permitió constatar lo delicado del manejo del sistema de agua potable.



Por esta razón, consideró importante que los representantes populares conozcan los detalles del “megacorte de agua que sufrimos los mexiquenses con motivo de los trabajos de mantenimiento” en esas fechas y afectó a 7 millones de familias en promedio.



Sobre todo, que se precise lo ocurrido con el cambio de la tubería de la planta potabilizadora de Los Berros, pues la pieza a reemplazar tuvo un costo “elevadísimo”, de 500 millones de pesos.



“La famosa K invertida representó un costo estratosférico que pudiera ser entendible por las necesidades de mantener en el mejor estado posible el sistema de agua más importante del estado, y ejemplifica la ineficiencia de una administración federal que ya se va pero no logró brindar la certeza ni cumplir los compromisos de su encargo”, señaló.

Veneranda Mendoza Herrera