Sancionar a municipios y funcionarios que no atiendan Alerta de Género

Como una medida que busca disminuir la desaparición de niñas y mujeres en el Estado de México -fenómeno que representan el 46 por ciento de las personas ausentes, por encima de la media nacional-, el grupo parlamentario de Morena propondrá sancionar a municipios y autoridades estatales que no cumplan con las medidas que implica la Alerta de Género.

La diputada Azucena Cisneros anticipó esta iniciativa de Ley por Desaparición Forzada en el Estado de México como parte importante de la agenda que su bancada impulsará durante el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la LX Legislatura local.

“En desaparición de mujeres y niñas, el Estado de México se ubica por encima de la media nacional, y se concentra en siete municipios: Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán, Ixtapaluca y Valle de Chalco”, explicó.

El Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) reporta 35 mil 424 personas desaparecidas, de las cuales 8 mil 987 son mujeres, y la entidad mexiquense tiene mil 790 casos oficialmente registrados de mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas.

“Son niñas entre 12 y 17 años, es el promedio en el que recae el 46 por ciento de mujeres y niñas desaparecidas, muy jóvenes, mujeres que están en núcleos sumamente vulnerables”, precisó.

La legisladora por el distrito 8 de Ecatepec refirió que la propuesta es elaborada con la orientación y apoyo de organizaciones de la sociedad civil involucradas en el tema, como i(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C., y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, y especialistas.

El diagnóstico elaborado por estas asociaciones revela que el porcentaje de mujeres desaparecidas a nivel nacional es del 25 por ciento, pero en territorio mexiquense asciende a 46 por ciento, y hay una tendencia creciente de casos, en especial en municipios que ya cuentan con Alerta por Violencia de Género (AVG) desde 2015.

Por esta razón, la propuesta legislativa que impulsará la diputada Cisneros Coss considera dar seguimiento a las acciones por AVG que tomen los municipios y Fiscalías ante la desaparición de una niña o mujer, y que demuestren la aplicación de protocolos de búsqueda.

Cisneros consideró que no se verifica actualmente el cumplimiento de las acciones de la AVG en los 11 municipios bajo esa condición, por lo que una manera de obligarlos es la imposición de sanciones a quienes no cumplan con estas medidas.

Veneranda Mendoza