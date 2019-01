Se centra en 36 colonias y barrios violencia de género

Toluca es uno de los municipios que cuenta con Alerta de Género, pues se tienen identificadas 36 colonias, barrios y delegaciones en los que se han reportado feminicidios y violencia contra la mujer, es por ello que, para combatir este fenómeno, se instaló el Consejo de Atención a la Violencia en Contra de las Mujeres, presidida por Paola Jiménez Hernández, también regidora de la actual administración municipal.

En México, seis de cada diez agresiones contra mujeres en la calle son de índole sexual, mientras que el 41 por ciento de las mujeres ha sido víctima de violencia sexual en alguna etapa de su vida, siendo la mayoría de estas agresiones por parte de familiares o conocidos.

Además, siete mujeres son asesinadas al día, es decir, se han reportado más de 35 mil homicidios de féminas en los últimos 25 años, poco menos de la población estudiantil de la Universidad Autónoma del Estado de México.

Es por ello que, con fundamento en el artículo 85 de la Ley Orgánica del Estado de México, y el artículo 2.6 fracción 13va del Código Reglamentario Municipal vigente, se instaló en consejo y se destacó que el tema de la violencia de género debe ser un tema central en la agenda pública.

Ante Isabel Sánchez Holguín, titular de Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, y de Estefanía Vargas Camacho, vocal Ejecutiva del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, Paola Jiménez destacó que el tema a combatir es un tema de vida por lo se sumarán esfuerzos de colectivos, representantes de la sociedad civil y expertos en la materia.

“La causa que hoy provoca la coincidencia, rebasa por mucho a otras tantas, lo que se trabajará para abatir las brechas de desigualdad que existen, y peor aún, las circunstancias de violencias que son visibles para nuestra sociedad”.

El ataque a la violencia, dijo, ha tomado como herramientas la globalización y las tecnologías de la información, por lo que se sabe que hace 30 años las cosas no eran ni por mucho similares a las actuales.

“En México apenas se ha llamado a la lucha, y lastimosamente la pelea se ha postrado en trincheras equivocadas. Lo peor que puede llegar a sucedernos, o distraernos del dolor, es normalizar la violencia; creemos erróneamente que solo es violencia cuando se llega al homicidio o a la trata, pero lo lastimoso inicia mucho antes de que se llegue a ese punto. Hemos normalizado el acoso, el maltrato, la represión, hemos dejado totalmente de lado los factores de riesgo que deberían estar sumamente vigilados”.

Jiménez Hernández lamentó que el índice de violencia en el hogar ha llegado al 50 por ciento, por lo que en julio del 2018, Toluca se convirtió en el segundo municipio con más puntos rojos en materia de violencia de género.

Destacó que el Consejo de Atención a la Violencia en Contra de las Mujeres no existía, sin embargo tuvo que hacerse tangible derivado de la realidad nacional, estatal y municipal; por lo que se comprometió a que en el municipio no habrá más oídos sordos y se buscará que las bocas ya no enmudezcan ante el miedo.