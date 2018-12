Se consumen en México 18 millones de cajas de bebidas alcohólicas al año

En México se estima que el consumo de bebidas alcohólicas, de manera formal, supera los 18 millones de cajas al año, cantidad que concentra en el último mes del año hasta el 10 por ciento de la venta total, así lo revelan datos de la Comisión de Vinos y Licores.

Al respecto Víctor Manuel Torres Meza, director general del Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, llama a la población a extremar precauciones toda vez que entre los riesgos a la población está la intoxicación alcohólica grave, que puede poner en peligro la vida, además de efectos de atrofia del nervio óptico, es decir ceguera total e irreversible.

“Simplemente desde un punto de vista que no sea oficial no puedes comprarla frente a un vehículo que abrió su cajuela y te la está ofertando, cuidando desde ahí, no puede ser tres botellas de dos litros por 100 pesos además hay una condición extraña puede ser simplemente agua pintada y ni siquiera alcohol o qué tipo de alcohol”.

De acuerdo con información de La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios las bebidas que más se falsifican son: ron, brandy, whisky, vodka, aguardiente y tequila.

Tan solo la industria del tequila estima que en los últimos tres años se han vendido 60 millones de litros de tequila falso, equivalentes a más de siete mil 200 millones de pesos.

Eleazar Barajas