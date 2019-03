Se deshoja el PRD…

Para sobrevivir, el PRI ya entendió que debe cambiar, pero no actúa en consecuencia. Su discurso va en ese sentido, el problema es que sus acciones son contrarias, es crítico pero no autocrítico. La dirigencia estatal ha comprometido volver a las bases, pero en las cúpulas siguen los mismos de siempre; arteramente señala a Morena por los programas sociales que distribuye, pero no hace lo propio con políticas públicas como la tarjeta rosa. Desde la Legislatura local, propuso la creación de un Código de Ética, pero en el desempeño, sus diputados se niegan a tomar posición y defenderla abiertamente en temas controvertidos como la despenalización del aborto o los matrimonios gay. El tricolor no sabe cómo renovarse, aunque dice tener claro que debe hacerlo ¿Cómo lo percibirá la ciudadanía?