Se le ocurre a PRD destituir a Fiscal por filtración de video del Monstruo

Veneranda Mendoza Herrera

Por atentar contra la procuración de justicia con la “filtración” del video de la confesión de Juan Carlos “N”, presunto feminicida serial de la colonia Jardines de Morelos en Ecatepec, la secretaria general del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ana Yurixi Leyva, solicitará la remoción de Alejandro Gómez Sánchez como Fiscal General del Estado de México.

“El fiscal atenta contra la procuración de justicia desde el momento en que pone en riesgo los resultados de la investigación, por eso vamos a pedir su remoción como responsable jerárquico de la dependencia, pues no estamos hablando de cualquier delincuente, sino de un feminicida serial confeso en los momentos en que este delito es uno de los que más lastiman a la sociedad de Ecatepec y del Estado de México”, expuso.

Leyva Piñón advirtió que con la filtración del video, la Fiscalía mexiquense violó la secrecía de la investigación por la que su titular debe velar.

“El tema no es investigar quién filtró el video, sino la responsabilidad del fiscal”, mencionó.

Con esta acción, consideró, se pone en evidencia que fallaron los exámenes de control de confianza que deben aprobar agentes del ministerio público, peritos y otros servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Además, señaló, se confirma que no hay una correcta cadena de custodia, a lo que se suma la falta de cintas de seguridad en los inmuebles investigados, como se constata en

varias notas informativas.

El contenido del video, prosiguió, también muestra que se vulneraron los protocolos, por lo que “esa filtración puede servir a los abogados del detenido para argumentar violación a los derechos humanos”.

Adicionalmente, aparece un “perito” anotando sus preguntas y respuestas en un periódico, sobre las rodillas; es decir, destacó, “ni siquiera son apropiadas las instalaciones y equipamiento para una declaración formal”.

La difusión del video, lamentó, también causa pánico y alarma entre la sociedad, cuando se escucha al detenido advertir que si sale libre, seguirá matando mujeres.

“El fiscal se cura en salud diciendo que se va a investigar y va a proceder contra el funcionario traidor que filtró el video, pero el punto es: donde está la discreción, la secrecía a que está obligada la FGJEM”, destacó la secretaria general del sol azteca.

El artículo 84 de la Constitución local establece que “el Fiscal General podrá ser removido por el Ejecutivo Estatal por las causas graves que establezca la ley”.

El artículo 131 determina que el fiscal es responsable “de los delitos graves del orden común que cometa durante su encargo y de los delitos, faltas u omisiones en que incurra en el ejercicio de sus funciones”.