Se niega Legislatura a urgir obra del tren interurbano

Por mayoría de votos, la Legislatura mexiquense rechazó dar trámite a una solicitud del PAN para urgir al Ejecutivo Federal a concluir a la brevedad el Tren Interurbano México-Toluca, pues Morena advierte que no está dispuesta a que se inyecten más recursos públicos a una obra huachicoleada, en tanto no se aclaren los señalamientos de corrupción que pesan sobre ella.

El diputado panista José Antonio García propuso un punto de acuerdo para llamar al Gobierno Federal a no retrasar más el interurbano y contemplar recursos públicos suficientes para concluirlo a la brevedad, al Gobierno de la Ciudad de México a facilitar los trabajos en su territorio, a la SCT a instalar mesas con expertos y afectados para destrabar el proyecto, y a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Secretaría de la Función Pública (SFP) a investigar y sancionar las anomalías detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Desde su punto de vista, pese a las irregularidades en la edificación, es necesario resolver la problemática de movilidad en favor de los pobladores, pues la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) asegura que la obra disminuirá el CO2 en 27 mil 827 toneladas al año -equivalentes al oxígeno producido por 225 hectáreas de bosque-; reducirá el tiempo de traslado de 230 mil pasajeros al día que a su vez generarán ahorros por 4 mil 400 millones de pesos; los gastos de operación vehicular en mil 800 millones de pesos, y los accidentes viales en 400 al año en la autopista México-Toluca.

La morenista Azucena Cisneros reconoció el beneficio social del tren, pero alertó que se puede descarrilar una buena obra por corrupción, pues ha resultado mucho más costosa al menos en 20 mil millones; la ASF dice que es deficiente, y según el reporte de la Cuenta Pública 2017 hay un probable daño por 770 millones de pesos en los recursos ejercidos mayormente por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que encabezó Gerardo Ruiz Esparza.

“Morena considera prudente desacelerar el ritmo en la ejecución de la obra para tener un diagnóstico que permita solventar las irregularidades, recuperar recursos de ejercicios fiscales anteriores”, dijo.

Además se permitirá al Instituto de Ingeniería de la UNAM revisar la seguridad estructural de la obra; avanzar en la mitigación, reforestación y desazolve de una laguna de regulación; y atender las comunidades que se sienten agraviadas.

“Actuando con prudencia y mesura, dejaremos de financiar obras mal ejecutadas que sólo han servido para derrochar recursos en el barril sin fondo de la corrupción, como se hizo costumbre en el régimen del PRIAN. Debemos esperar a que se concluyan los procesos de revisión, auditoría y sanción. No seremos cómplices ni tapadera de nadie…. Preferimos cerrar las tuberías y tapar las fugas antes de inyectar recursos públicos a una obra huachicoleada por la corrupción de la administración anterior… No podemos permitir corrupción e impunidad como eje principal de obras inconclusas”, aclaró.

Su correligionaria Alicia Mercado secundó que los retrasos en la ejecución de la obra tienen su origen en la corrupción, pues su costo se ha elevado ya en 53 por ciento; si no concluyó en 2017, aclaró, no es por una negativa del ejecutivo federal, sino por irregularidades en la construcción. Indicó que no se puede exigir al gobierno actual que en cien días resuelva todos los problemas que heredó de malos gobiernos.

Anuar Azar, coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que su partido está en favor de castigar la corrupción, pero los ciudadanos no tienen por qué pagar el retraso en la obra. “No es un tema político”, afirmó.

Omar Ortega, coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), lamentó que nadie puede tocar al presidente de la República “ni con el pétalo de una rosa”, pues cualquier comentario en contra del Ejecutivo Federal parece infamia, desdén o acto peyorativo. “Demos la oportunidad que trabajen comisiones con el punto de acuerdo, seamos tolerantes”, exhortó.

El morenista Gerardo Ulloa recordó que la obra aún requiere 30 mil millones de pesos, por lo que es necesario un plan para concluirla durante el sexenio.

El trámite del punto de acuerdo fue rechazado por mayoría de votos.

Veneranda Mendoza Herrera