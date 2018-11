Se pierde el cuerpo, pero el alma nunca se va; Noche de canto y añoranza

El cuerpo es lo que se pierde pero el alma nunca muere, así lo dicen con una sonrisa en los labios habitantes de Calixtlahuaca al norte de Toluca al cerrar con júbilo los festejos del Día de Muertos.



La noche ha sido larga, el viento y la lluvia intentaron asustar a las familias que pese a todo se mantuvieron firmes velando a los suyos; así como se los enseñaron sus padres y sus abuelos en una tradición de boca en boca pero también de ofrenda a ofrenda.



“Es la tradición que nos dejaron nuestros abuelos, y pues nosotros seguimos esa tradición y así se la vamos dejando a nuestros hijos y nuestros hijos se las van a ir dejando a sus hijos, muchos dicen que no es necesario que vengamos a alumbrar pero sí es necesario porque imagínese si no venimos como se verá el panteón solo”, Ángela Romero, Vecina de Calixtlahuaca.



“Anteriormente no se velaba en la noche y toda la noche se la pasa uno aquí y se alumbra a los difuntitos para ayudarlos a que regresen y convivir un tiempo, un ratito que se les permitan estar con nosotros”, dice Elisa Garduño,vecina de Calixtlahuaca.



Velas, café, cobijas, comida y una silla para hacer más llevadera la espera son tan solo algunos de los elementos que aguardan junto con el cempasúchil y el incienso la visita de nuestros difuntos en una fiesta que nos une como familias, tradición que se conserva pese a las adversidades del clima



La tradición de florear, como ellos la llaman, le da vida por una noche a un espacio que se piensa solo para el descanso eterno.



“Anoche estuvo lloviendo, hizo mucho frío, muchas personas se traen sus toldos sus carpas y se protegen con eso pero a nosotros nos protege el arbolito”, menciona Elisa.



“La primera vez que yo vine me sorprendí de ver todo como se ve floreado y pues ya de ahí se va quedando todo eso y uno le pregunta a los papás que porque se hace esto, y nosotros tenemos que venir a alumbrar a nuestros papás”, dice Ángela Romero, vecina de Calixtlahuaca.



Cada año las voces alarmistas sostienen que la tradición se pierde, pero son los rezos y oraciones que se dictan la noche del 1° y 3 de noviembre las que nos recuerdan que sigue tan sólida como siempre.

Eleazar Barajas