Se recrudece violencia en San Juanico por incursión de policía de CDMX

Durante más de 14 horas los habitantes de San Juan Ixhuatepec (San Juanico) han mantenido bloqueada la carretera México-Pachuca, lo que ha desatado intentos de saqueos, e incluso la quema de una patrulla de la Secretaría de Seguridad de la CDMX, así como una más de la Policía municipal de Tlalnepantla.

Mientras estaban en el bloqueo, los afectados de San Juanico persiguieron a jóvenes encapuchados que saquearon una Bodega Aurrera, tras detenerlos y golpearlos, recuperaron aparatos eléctricos, bicicletas, patines, juguetes y cualquier cantidad de artículos de primera necesidad.

Con gritos de “¡San Juanico no es ratero, San Juanico no es ratero!”, los habitantes agarraron carritos del supermercado y se trasladaron a un bajo puente de esa localidad para cargarlos de la mercancía que había sido extraída por los encapuchados y regresarla a la tienda, donde pidieron hablar con el gerente para que hubiera constancia de que los pobladores no habían robado.

A 15 horas de que inició el operativo por parte de policías capitalinos, continúa el bloqueo pues los pobladores acusan que hay varios desaparecidos, muchos golpeados -según ellos- a manos de los elementos de seguridad; además de que al menos una mujer fue abusada.

Frente a la mencionada tienda de autoservicio con dirección a la Ciudad de México, otro grupo de personas interceptaron una patrulla de tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina y le prendieron fuego.

Hasta el momento la zona sigue tensa, por lo que se recomienda que toda persona que no tiene nada que hacer en el lugar no se acerque y a los automovilistas a que busquen vías alternas para no caer en provocaciones.

Al cierre de esta edición se dio a conocer que policías del Estado de México llegan a San Juanico; se preparan para liberar la vialidad de la autopista México – Pachuca.

Adrián Hernández