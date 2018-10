Se suma diputado local de Morena a campaña en favor de NAICM

El diputado local por Morena Nazario Gutiérrez secundó la posición del senador Higinio Martínez en favor de la construcción del NAICM en Texcoco, aseguró que los ciudadanos de la región en su mayoría respaldan los beneficios del proyecto y así lo plasmarán en la consulta popular de la semana próxima.



El legislador mexiquense rechazó que esta postura a título personal implique una fractura con sus compañeros de bancada, pues el presidente electo Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que cada uno está en la libertad de pronunciarse sobre el tema conforme lo considere pertinente.



“Algunos compañeros se han manifestado a favor y otros en contra, y se sigue respetando. Coincido en que lo viable para estos momentos es continuar con los trabajos del aeropuerto de Texcoco; la derrama económica es buena para la región, hay bastante empleo que se está generando a los alrededores”, dijo.



Indicó que para la consulta en Texcoco se instalarán cuatro mesas receptoras de votos, una al norte del municipio y dos en el centro, lo que se traducirá en 50 mil opiniones; y anticipó: “la población va a participar, hay interés”.



No obstante, bajo el argumento de que no responde preguntas tendenciosas, evadió hablar sobre la capacidad de movilización del Grupo de Acción Política (GAP) o Grupo Texcoco para respaldar el proyecto.



“No sé quién sea el GAP, estoy hablando como representante de un grupo parlamentario y como presidente de una Comisión”, aseguró.



Aunque aseguró que respeta los resultados de dos foros locales realizados por sus compañeros de bancada con especialistas, en los que se advierten afectaciones ambientales, problemas de hundimientos, corrupción y sobrecostos, justificó que cada legislador tiene su particular punto de vista, y entre especialistas “hay más de 60 opiniones en favor”.



Gutiérrez Martínez consideró que la polémica sobre la terminal aérea es técnica, no política, y en ese entendido las dudas que tenía se resolvieron desde 2015, cuando fungió como alcalde sustituto de Texcoco, cuando cuestionó sobre el tema a los encargados del proyecto.



El presidente de la Comisión de Comunicaciones en la Legislatura mexiquense negó que la edificación del aeropuerto traiga aparejadas afectaciones ecológicas en la región, pues el lago que se desea proteger o se toma como símbolo, hace muchos años desapareció.



Aseguró que lo que se conoce como Lago Nabor Carrillo es solo un vaso regulador de aguas negras de los ríos que van a ser saneados.



En tanto, justificó que el hundimiento del terreno es de sólo 4 centímetros por año, lo mismo que en la Ciudad de México, pero se ha desarrollado una técnica que disminuirá las afectaciones.



En temporada de lluvias, admitió, “por donde quiera se acumula el agua, es un corredor natural, el agua siempre busca su origen y se acumula en algunos laguitos, pero es temporal”.



Estas aguas, aseguró, según el proyecto serán captadas al sur de la carretera y serán tratadas en 80 por ciento para que alberguen a la fauna que llega cada temporada de lluvias.



Las minas, excusó, han funcionado durante muchos años, de tal manera que su explotación no se desprende únicamente de la construcción de la terminal aérea.



En cuanto a los señalamientos de sobrecostos y corrupción, dijo que hoy mismo una financiera aseguró un ahorro de 20 mil millones de pesos, pero en todo caso la inversión deberá revisarse y reorientarse.

Veneranda Mendoza Herrera