Se vencen credenciales de elector con terminación 18; Abierto plazo de renovación

La Junta local del Instituto Nacional Electoral (INE) llama a los ciudadanos que porten alguna credencial para votar con terminación 18, a que acudan a alguno de los 80 módulos de atención en el Estado de México al informar que el próximo 31 de diciembre todos estos plásticos de identificación vencerán y ya no podrán ser utilizadas para ningún trámite oficial.



Martín Martínez, Vocal Ejecutivo de INE, informó que según su registro en la entidad hay 745 mil credenciales de este tipo aún en uso, las cuales serán dadas de baja en esta fecha por lo que es necesario que acudan a renovar su registro. En este llamado también se suma a aquellos que fueron a tramitar su credencial antes de la elección pero no la recogieron ya que se tienen en manos de las juntas 730 mil.



“Hacemos un llamado a todos los ciudadanos que en este momento vean que en su credencial para votar con fotografía tienen en la parte posterior el recuadro 18, serán dadas de baja al 31 de diciembre de este año 2018, ya no les va ser de utilidad para los trámites que ustedes están acostumbrados a hacer normalmente, por lo que la invitación es a que acudan a nuestros 80 módulos que en este momento están en función, 20 de ellos con doble turno es decir desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas y puedan acudir a ellos con toda oportunidad para evitar la saturación los últimos días como en otras ocasiones se ha presentado”, mencionó Martínez.



En el caso de aquellos con credencial 18 solo tienen que acudir con este plástico a los módulos de atención y validar sus datos si todavía corresponden, o en su caso requisitar para la actualización de información. De los 80 módulos que están en función 20 de ellos tienen doble turno de ocho de la mañana a 20 horas.



La nueva credencial para votar con fotografía, detalló, tiene más y mejores candados de seguridad pues además le otorga la facultad al ciudadano la posibilidad de colocar o no el domicilio impreso, permitiendo resguardar el número de casa como medida de protección de datos personales. A esto se suman el holograma del INE así como el mapa de la República mexicana con doble dimensión en el tamaño de fotografía.