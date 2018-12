Seguirá operativo contra autos contaminantes y sin verificación

Eleazar Barajas

El Secretario del Medio Ambiente, Jorge Rescala, informó que se mantendrá el operativo piloto para sancionar a las unidades ostensiblemente contaminantes en el valle de Toluca que no cuenten con su verificación.

Al advertir que es el inicio de medidas que buscan alentar que la ciudadanía cumpla con sus obligaciones, señaló que la propia condición de contaminación que vive el aire en el valle de Toluca obliga a tomar acciones de este tipo por lo que no habrá marcha atrás a estas revisiones.

“Es una llamada de atención a los ciudadanos, lo reitero, para el cuidado al medio ambiente no son solo las políticas sino la aceptación y la contribución de los ciudadanos para hacer lo que nos toca”.

Con ello indicó que se quiere aumentar la cifra de vehículos que sean verificados partiendo primero de la recomendación y de los operativos aleatorios que se estarán realizando.

“Se trata de motivarlos para hacer cosas de bien estaremos motivando para no generar molestias”.

Detalló que en esta parte del operativo solo las unidades de la Secretaría de Medio ambiente plenamente identificadas podrán detener a los vehículos, es decir ningún oficial de tránsito o de seguridad de los municipios puede detener a los automovilistas aunque no cuenten con su verificación.

Reconoció que en este operativo deberán trabajar la parte informativa y los temas de arrastre hacia el corralón para no incurrir en abusos; tema en el que reiteró que se tiene descartado cualquier acción para condonar multas y recargos a los automovilistas omisos.

“Los vamos a tener que mejorar, pero la multa está establecida”.

En el operativo de inspección en el valle de Toluca se detuvieron 800 vehículos que fueron sancionados por incumplir las normas y las unidades fueron remitidas al corralón.