“Serpiente Uber”: la curiosa manera en que varios sapos se salvaron de una tormenta en Australia

Los animales tienen su propia manera de escapar a un desastre natural.

Y un grupo de sapos de caña en Australia no lo podía haber probado con mayor gracia e ingenio.

Este domingo le han dado la vuelta a las redes sociales las imágenes de unos diez sapos montados sobre el lomo de una pitón.

Los anfibios intentaban escapar de una presa desbordada en la propiedad de una familia, en la ciudad de Kununurra. Pero aparentemente no estaban de ánimo para andar, así que decidieron “tomar un aventón”.

Paul Mock filmó la extraña escena después de una fuerte tormenta eléctrica el domingo por la noche, cuando cayeron unos 7 centímetros de lluvia en apenas una hora.

Mock envió las imágenes a su hermano Andrew, quien las publicó en Twitter.

68mm just fell in the last hour at Kununurra. Flushed all the cane toads out of my brothers dam. Some of them took the easy way out – hitching a ride on the back of a 3.5m python. pic.twitter.com/P6mPc2cVS5 — Andrew Mock (@MrMeMock) December 30, 2018

“Salí (de la casa) y el lago se había desbordado”, dijo el australiano a la BBC.

Fue entonces que se dio cuenta de que los sapos, que a menudo se reproducen en los alrededores del lago, estaban huyendo del aumento del nivel del agua.

“Miles de sapos estaban tratando de encontrar un lugar para ir”, dijo. “Y luego vi a Monty, nuestra pitón local, con un montón de autoestopistas en su lomo”.

La serpiente, que mide unos 3 metros y medio, es un visitante habitual en la propiedad de la familia.

“Monty es bien conocida por nosotros”, comentó Mock . “Se queda atrás de nuestra piscina y asusta a mi esposa cuando cuelga la ropa”.

La pitón fue lo suficientemente inteligente como para no haber tratado de comerse a sus pasajeros: los sapos de caña llevan una toxina mortal que puede amenazar a especies aparentemente más peligrosas que ellos como serpientes, lagartos y cocodrilos.

¿Trataban de aparearse con la pitón?

Mientras que en las redes sociales algunos estaban horrorizados o incluso sugirieron que la foto era un montaje, la mayoría aprovechó la oportunidad para hacer bromas.

“Cuando Uber no está funcionando en Kununurra se usa lo que aparece”, escribió un usuario en Twitter.

“Una idea buena es usar el transporte público para eliminar las huellas de carbono, pero una idea mejor es usar algo que no deje ninguna huella”, dijo otro.

Good idea: Riding public transit to eliminate carbon footprints.

Better idea: Riding something that leaves behind no footprints. — Tales of De'Aaron Do (@GetterOne) December 31, 2018

Sin embargo, también hubo sugerencias de que los sapos no actuaron tan inocentemente.

La bióloga conservacionista Jodi Rowley escribió en Twitter que los anfibios lo que trataban de hacer era aparearse con Monty.

Rowley dijo que los sapos macho pueden “pasarse un poco”.

“Los sapos de caña macho suelen pasarse un poco. Estas increíbles imágenes me recuerdan la vez que encontré uno tratando de aparearse con un mango podrido“, escribió.

Male Cane Toads often get a bit carried away. This AMAZING video reminds me of the time I found a Cane Toad trying to mate with a rotting mango in North Queensland! 🤣 pic.twitter.com/g2kUBvOUV1 — Jodi Rowley (@jodirowley) December 31, 2018

bbc.com