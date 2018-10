“Si salgo voy a seguir matando mujeres”, amenaza el Monstruo de Ecatepec

“No creo salir de ésta, pero si salgo, de una vez le digo a los patrones (señalando a los policías), voy a seguir matando mujeres“, fueron las palabras de Juan Carlos “El Monstruo de Ecatepec” al dar su testimonio ante el Ministerio Público.

En un video difundido por el periodista Carlos Jiménez, el ‘Monstruo de Ecatepec’ aseveró en dicha declaración: “prefiero que mis perritos coman carne de esas mujeres a que ellas sigan respirando mi oxígeno”.

Además, el presunto feminicida detalló las razones por las cuales seguiría matando en caso de salir libre:

“Uno, porque a veces no me deja dormir esta madre (señalando sus oídos). Dos, por el odio que les tengo. Y tres, pues sí sigue habiendo necesidad todavía”, puntualizó.

De acuerdo con un documento oficial al que MILENIO tuvo acceso, el homicida declaró que sometía a sus víctimas con un arma punzocortante con la que las degollaba, para después sostener relaciones sexuales con los cuerpos y luego las descuartizaba, colocando los órganos en frascos con formol.

Dijo que algunas de las extremidades de sus víctimas las guardaba en un refrigerador, y otros tejidos como la carne, le servían de alimento para perros; en tanto que la grasa corporal y la piel las colocaba en macetas como abono para plantas.

En su declaración ante el agente del Ministerio Público, Juan Carlos “N” dio a conocer que el odio hacia las mujeres fue provocado por su madre, quien lo vistió de mujer de niño y lo obligaba a observar cuando mantenía relaciones sexuales con diferentes parejas.

Durante el interrogatorio, la pareja y cómplice, Patricia “N”, dijo haberlo conocido en un bar ubicado en la colonia Jardines de Morelos.

Explicó que su función era crear confianza con las víctimas, para posteriormente llevarlas a su domicilio con el pretexto de venderles ropa.

Las autoridades pudieron dar con los feminicidas cuando iniciaron las investigaciones por las desapariciones de tres mujeres ocurridas durante los meses de abril, julio y septiembre de este año, cuyas identidades corresponden a Arlet Samanta Olguín Hernández, Evelyn Rojas Matus y Nancy Noemí Huitrón.

El hombre, en el video difundido, no se muestra enfadado pese a estar detenido y habérsele cuestionado por su estado emocional al momento de realizar los crímenes. Juan Carlos “H” dijo que notificó a las familias de las víctimas para decirles que había disfrutado quitarles la vida.

“Yo estoy bien, lo que hago está bien, yo sólo estoy limpiando el mundo de porquería”.

Relató que durante su niñez sufrió un accidente y se lastimó la cabeza, el sujeto dijo escuchar una voz de forma constante y refirió tener molestias en el cráneo.

La relación con su madre era mala, el se refiere a su progenitora como una “puta”, ya que tenía relaciones con diferentes hombres. Por su parte el refirió haber sido abusado sexualmente por una mujer que lo cuidaba cuando era niño.

Señaló haber sido consumidor de alcohol desde los 17 años y reconoce haber consumido solventes, marihuana y cocaína.

Al terminar la comparecencia el presunto homicida señala sentirse cómodo con dar su testimonio y agradece que lo hayan escuchado.