Sigue Humbertus en penal con pruebas y proceso irregulares

Al concluir la etapa de presentación de pruebas de cargo, solo el señalamiento de Leonor Olguín, la presunta víctima de robo a casa-habitación con violencia, mantiene a José Humbertus Pérez Espinoza (prisionero de conciencia también incluido en la lista de presos políticos candidatos a la amnistía) recluido en el penal estatal de Chiconautla.

Al concluir la etapa de presentación de pruebas de cargo el pasado 14 de enero, la parte acusadora no logró presentar dos testimonios, mientras los dos que sí se presentaron no acreditan la responsabilidad del presidente del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna AC. Las documentales tampoco confirmaron la compra, posesión ni el hurto de un teléfono celular, una computadora, y dos bolsas de pinturas que se imputan.

Pérez Espinoza precisó que en esta tercera carpeta, en la que se les acusa de robo con violencia, solo prevalece el señalamiento de la supuesta víctima; y enfatizó la existencia de tesis jurisprudenciales que establecen que cuando el testigo singular no puede tener otro elemento de prueba, no puede haber resolución condenatoria.

Por tanto, consideró que a estas alturas del proceso y bajo el propósito de la Ley de Amnistía del Gobierno federal, a la Fiscalía Mexiquense nada le costaría pedir el sobreseimiento de esta carpeta (en las dos primeras no se le vinculó a proceso) y una nueva que le fue construida por el presunto delito “de extorsión”, después de denunciar la existencia del autogobierno en el penal de Ecatepec.

Independientemente de ello, confió en que a la brevedad recuperará su libertad, por el simple hecho de que es inocente, pues a más tardar en mayo debe dictarse sentencia por la tercera carpeta de robo, y en agosto por la de extorsión.

En el caso de la de robo, la 63/2016, anticipó que el 28 de enero próximo inicia el desfile de las pruebas de descargo, para lo que cuenta con 12 pruebas presentadas en juicio oral y 16 supervenientes.

Por lo que toca a las pruebas de la parte acusadora, recordó que el pasado 14 de enero venció el plazo de nueve meses para presentar las pruebas de cargo, pero las dos últimas testigos de la víctima nunca se presentaron, de tal manera que Norma Leonor Olguín se quedó sin testigos de cargo.

“Durante la audiencia, quiso incorporar a juicio una constancia médica falsa para justificar que ese día no podía acudir Elizabeth Gregorio Zamora porque se había caído, con la intención de mantener viva la posibilidad de citar a una testigo a la que nunca le constaron los hechos, pero mi defensa le pidió al juez meterse a la dirección de profesiones para que vea que no existe esa persona que firmó la constancia; el juez se molestó y el ministerio público justificó que él no tiene conocimiento de la constancia, que alguien metió esa prueba sin su consentimiento”, detalló.

Por todas estas razones, insistió: “mi inocencia está acreditada… Cómo el Estado de México puede seguir sustentando una mentira para no dejar salir a un prisionero de conciencia?”

Veneranda Mendoza Herrera